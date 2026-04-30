GW期間中は、低気圧や前線が短い周期で通り、すっきりと晴れる日は少なく、晴れる日があっても長続きしないでしょう。2日以降は平年より気温が高くなり、西日本〜関東で夏日になるところがありそうです。

【札幌】

1日（金）夕方から雨が降り出し、2日（土）午前中にかけて雨が降りやすいでしょう。また、風も強まりそうです。3日（憲法記念日）もすっきりしない天気で、4日（みどりの日）には再び雨が降るでしょう。5日（こどもの日）はくもり空の予想です。6日（振替休日）は、晴れ間があって気温が20℃まであがりそうです。

【東京】

30日（木）の天気は下り坂で、夜までに雨が降り出すでしょう。1日（金）は変わりやすい天気で、午前中と夕方以降に雨が降り、雷雨となる可能性があります。また、風も強まるでしょう。2日（土）は晴れますが、気温が27℃まであがり、汗ばむ陽気となりそうです。3日（憲法記念日）は晴れ間があり、夏日が続くでしょう。4日（みどりの日）は雨が降り続きそうです。5日（こどもの日）はくもり空。6日（振替休日）は、雲は多めながら晴れ間もありそうです。

【大阪】

30日（木）は雨が降り続くでしょう。1日（金）も変わりやすい天気で雨や雷雨となるでしょう。2日（土）は、初夏の日差しが照りつけて気温があがりそうです。3日（憲法記念日）の天気は下り坂で、4日（みどりの日）も雨が予想されます。5日（こどもの日）は晴れ間があるでしょう。6日（振替休日）は、晴れて夏日になりそうです。

【福岡】

30日（木）は雨でしょう。1日（金）朝は、雨や雷雨となりますが、午後からは晴れてくる見込みです。2日（土）は青空が広がり、夏日になりそうです。3日（憲法記念日）から4日（みどりの日）にかけては、くもりや雨となりそうです。5日（こどもの日）から6日（振替休日）は、雲が多めながら晴れ間があるでしょう。

【那覇】30日（木）の昼前にかけて雨や雷雨となるでしょう。1日（金）は、朝は雲が多めですが、日中は晴れてくる見込みです。2日（土）は、青空が広がり気温があるでしょう。3日（憲法記念日）は、くもり空の予想です。その後、4日（みどりの日）から6日（振替休日）にかけて、くもりや雨のすっきりしない天気が続きそうです。