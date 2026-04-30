東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.41 高値160.47 安値159.52
161.70 ハイブレイク
161.08 抵抗2
160.75 抵抗1
160.13 ピボット
159.80 支持1
159.18 支持2
158.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1677 高値1.1721 安値1.1661
1.1772 ハイブレイク
1.1746 抵抗2
1.1712 抵抗1
1.1686 ピボット
1.1652 支持1
1.1626 支持2
1.1592 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3475 高値1.3528 安値1.3458
1.3586 ハイブレイク
1.3557 抵抗2
1.3516 抵抗1
1.3487 ピボット
1.3446 支持1
1.3417 支持2
1.3376 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7912 高値0.7925 安値0.7883
0.7972 ハイブレイク
0.7949 抵抗2
0.7930 抵抗1
0.7907 ピボット
0.7888 支持1
0.7865 支持2
0.7846 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.41 高値160.47 安値159.52
161.70 ハイブレイク
161.08 抵抗2
160.75 抵抗1
160.13 ピボット
159.80 支持1
159.18 支持2
158.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1677 高値1.1721 安値1.1661
1.1772 ハイブレイク
1.1746 抵抗2
1.1712 抵抗1
1.1686 ピボット
1.1652 支持1
1.1626 支持2
1.1592 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3475 高値1.3528 安値1.3458
1.3586 ハイブレイク
1.3557 抵抗2
1.3516 抵抗1
1.3487 ピボット
1.3446 支持1
1.3417 支持2
1.3376 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7912 高値0.7925 安値0.7883
0.7972 ハイブレイク
0.7949 抵抗2
0.7930 抵抗1
0.7907 ピボット
0.7888 支持1
0.7865 支持2
0.7846 ローブレイク