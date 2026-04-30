東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.41　高値160.47　安値159.52

161.70　ハイブレイク
161.08　抵抗2
160.75　抵抗1
160.13　ピボット
159.80　支持1
159.18　支持2
158.85　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1677　高値1.1721　安値1.1661

1.1772　ハイブレイク
1.1746　抵抗2
1.1712　抵抗1
1.1686　ピボット
1.1652　支持1
1.1626　支持2
1.1592　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3475　高値1.3528　安値1.3458

1.3586　ハイブレイク
1.3557　抵抗2
1.3516　抵抗1
1.3487　ピボット
1.3446　支持1
1.3417　支持2
1.3376　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7912　高値0.7925　安値0.7883

0.7972　ハイブレイク
0.7949　抵抗2
0.7930　抵抗1
0.7907　ピボット
0.7888　支持1
0.7865　支持2
0.7846　ローブレイク