東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7116 高値0.7190 安値0.7102
0.7258 ハイブレイク
0.7224 抵抗2
0.7170 抵抗1
0.7136 ピボット
0.7082 支持1
0.7048 支持2
0.6994 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5829 高値0.5892 安値0.5815
0.5953 ハイブレイク
0.5922 抵抗2
0.5876 抵抗1
0.5845 ピボット
0.5799 支持1
0.5768 支持2
0.5722 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3685 高値1.3711 安値1.3668
1.3751 ハイブレイク
1.3731 抵抗2
1.3708 抵抗1
1.3688 ピボット
1.3665 支持1
1.3645 支持2
1.3622 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7116 高値0.7190 安値0.7102
0.7258 ハイブレイク
0.7224 抵抗2
0.7170 抵抗1
0.7136 ピボット
0.7082 支持1
0.7048 支持2
0.6994 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5829 高値0.5892 安値0.5815
0.5953 ハイブレイク
0.5922 抵抗2
0.5876 抵抗1
0.5845 ピボット
0.5799 支持1
0.5768 支持2
0.5722 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3685 高値1.3711 安値1.3668
1.3751 ハイブレイク
1.3731 抵抗2
1.3708 抵抗1
1.3688 ピボット
1.3665 支持1
1.3645 支持2
1.3622 ローブレイク