東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7116　高値0.7190　安値0.7102

0.7258　ハイブレイク
0.7224　抵抗2
0.7170　抵抗1
0.7136　ピボット
0.7082　支持1
0.7048　支持2
0.6994　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5829　高値0.5892　安値0.5815

0.5953　ハイブレイク
0.5922　抵抗2
0.5876　抵抗1
0.5845　ピボット
0.5799　支持1
0.5768　支持2
0.5722　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3685　高値1.3711　安値1.3668

1.3751　ハイブレイク
1.3731　抵抗2
1.3708　抵抗1
1.3688　ピボット
1.3665　支持1
1.3645　支持2
1.3622　ローブレイク