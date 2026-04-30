米軍が中東に「ダークイーグル」配備検討、射程3500km以上



米中央軍は極超音速滑空ミサイル「ダークイーグル」の中東派遣を検討しているという。



イラン国内の奥深くにある弾道ミサイル発射装置を攻撃できる。承認されれば米国が極超音速ミサイルを初めて配備することになる。 これは米国がさらなる攻撃を準備していることを意味するものだ。専門家は米国の今後の作戦により、さらに死者が出る可能性を指摘。



ダークイーグル（長距離極超音速兵器）は射程距離が2175マイル（3500km）以上とされており、中東周辺地域からイラン全土を射程に収めることが可能だ。音速の5倍以上の速度で目標まで滑空するように設計。

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