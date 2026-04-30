・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝１０６．８８ドル（＋６．９５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５６１．５ドル（－４６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７１５６．９セント（－１６５．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６４２．２５セント（－６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６６．５０セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１８２．２５セント（＋９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３９４．４９（＋８．８７）

出所：MINKABU PRESS