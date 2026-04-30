２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２８０ドル安 原油高が重荷 ２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２８０ドル安 原油高が重荷

リンクをコピーする みんなの感想は？

２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２８０．１２ドル安の４万８８６１．８１ドルと５日続落した。トランプ米大統領がイランの港湾の長期的な封鎖に備えるように、側近に指示を出したと伝わるなか、米原油先物相場が上昇し、株式相場の重荷となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）がこの日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は市場のコンセンサスに沿う形で政策金利が据え置かれた。ただ、緩和的な姿勢を示す文言を声明文に加えることに対して３人が反対。更に、利下げを求めたミラン理事を加えると合計４人が反対する格好となり、今後の金融政策を巡る不透明感が意識された。もっとも、米ハイテク大手の決算発表を控えるなかで、ナスダック総合株価指数は横ばい圏で終了した。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やボーイング＜BA＞、ＩＢＭ＜IBM＞が下落。イーライ・リリー＜LLY＞が冴えない展開となり、ビストラ＜VST＞が株価水準を切り下げた。半面、ビザ＜V＞が急伸。シェブロン＜CVX＞が値を上げ、ラッシュ・ストリート・インタラクティブ＜RSI＞とブルームエナジー＜BE＞が値を飛ばした。



ナスダック総合株価指数は９．４４ポイント高の２万４６７３．２４と小反発。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が買われ、インテル＜INTC＞とシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス＜STX＞、バイオジェン＜BIIB＞が急伸。スターバックス＜SBUX＞とポーチ・グループ＜PRCH＞が高い。一方、エヌビディア＜NVDA＞が軟調。インスレット＜PODD＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS