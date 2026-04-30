女優の藤原紀香が28日、舞台「罠」の会見を大阪市内で行った。元々は1960年に発表されたフランスの傑作サスペンス舞台劇で、衝撃の結末に「演劇界のヒッチコック」とも評されてい名作。2024年に上川隆也主演、紀香が出演したバージョンも、わずか2年で再演されることになった。



【写真】悪い!?紀香を罠にかけた佐渡裕氏

「ヒリヒリハラハラする作品。ひとつのセリフ、ひとつの動きが共演者への罠でもあるし、観客への罠でもある。一行一行違う」と罠を掛ける相手が、少しの間に多方面に動き、最後まで飽きさせない。また周囲の業界人にも「『だまされた』『舌巻いたわ』と言っていただけました」と振り返る。



そんな紀香が罠にかかったのは、世界的指揮者の佐渡裕氏からの連絡だという。佐渡さんがラーメン好きが高じて、自身でラーメン店をついにプロデュースし、オープンしたという。「食べに来て下さい」の言葉に、ワクワクして「お花も贈りたい」と、店を検索したところ、どこにもない。佐渡氏本人に尋ねると、「今日は何日？」という返答が。その日はまさかの4月1日！「こんなにだまれるなんて！爽快なエイプリルフールでした」と笑って振り返った。



だが今回は、紀香が罠にかける方。二転三転の推理劇だけに「何かを信じた瞬間、罠に落ちる。極上の心理サスペンスを楽しんでいただけたら。ぜひ罠にかかりに来て下さい」と呼びかけた。



東京・よみうり大手町ホール（6月6日～26日）を皮切りに大分、福岡、香川、徳島、茨城、新潟などを巡演。大阪公演は森ノ宮ピロティホール（7月4、5日）で上演される。



（よろず～ニュース編集部）