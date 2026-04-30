東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が29日、自身のインスタグラムを更新。30日のテレビ出演を最後に産休入りすることを明かした。

19日に第1子妊娠を報告していた浦口アナ。「産休前最後の#スイッチ！でした」とスタジオでの写真を公開。「いつも楽しい時間をくれた月曜レギュラーの皆さん、ありがとうございました 放送終了後に、イッチーや番組スタッフの皆さんが忙しい中集まってくれて嬉しかったなあ…！イラストが得意なADちゃんが、オリジナルの絵を描いてくれたのもほっこり＆うるうる…」とつづった。

「励ましのあたたかい言葉を力に、出産頑張ってきます DAIGOさんから、安産御守り＆『安産うぃっしゅビーム』も頂いたし、きっと大丈夫なはず‥笑」と記した。

「産休・育休の間、月曜MCは速水アナが担当してくれます ありがとう」と報告。「しばらく家のテレビで視聴者の方々と同じようにスイッチ！を楽しんで また元気にスタジオに戻って来ます」と復帰を約束した。

「そして明日の産休前最終日は、#ニュースone のスタジオにお邪魔する予定です」と30日が産休前最後の出演となることを明かし、「お子さんの夜泣きに悩むママたちの夜の居場所 #夜泣きカフェ を取材しました ご覧いただけたらとっても嬉しいです」とした。

浦口アナは名古屋大学卒業後、2011年に同局に入社。2020年2月に結婚を発表。今月19日に第1子妊娠を報告し、5月から産休・育休に入ることを明かした。