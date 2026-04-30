「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）

広島は２−４で惜敗し、約３週間ぶりの連勝を逃した。先発の森下暢仁投手は４回６安打４失点。二回に無死満塁のピンチを背負うと、平山の遊ゴロの間に１点を先制された。浦田にも左前タイムリーを浴びると、投手の竹丸にセーフティースクイズ（記録は投ゴロ犠打野選）を仕掛けられるなど５安打を集中され一挙４点を失った。打線は五回に持丸の左中間への適時二塁打、代打・モンテロの左前適時打で２点を返したが及ばなかった。

◇ ◇

−森下は二回に４失点。

「全体的に（球が）高かった。それをジャイアンツ打線が見逃してくれなかった」

−先頭からの２者連続安打は追い込んでから。

「また次、期待しています」

−今年は早いイニングでの降板が目立つ。

「ちょっと、複数点取られている。連打が続いたり。（代打を送った場面は）９連戦の２試合目なので、１点差とかだったら続投の可能性もあったけど、４点を追いかけないといけないから、あそこで代えないと。そういう判断になる」

−スクイズで捕手・持丸がタッチをかいくぐられた場面は？

「相手がうまくかいくぐったと思います」

−攻撃では二回無死二塁で野間が犠打を試みたが捕手前に転がり、三走・坂倉も三塁オーバーランでタッチアウト。

「あそこも、やっぱり、しっかりとやるべきことをやらないと、というところかな」