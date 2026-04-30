段ボール製ドローンのメーカーと意見交換

小泉進次郎防衛大臣は2026年4月27日、自身のXを更新し、エアカムイ製のドローンや同社の重役と一緒に撮影した写真を公開しました。

結構デカい？ これが段ボールドローンと小泉防衛大臣です（画像）

小泉防衛相は、「今日は段ボール製ドローンで有名なエアカムイの皆さんと意見交換をさせて頂きました」とコメント。「海上自衛隊では既に標的として活用しています」と、同社のドローンがすでに自衛隊で使用されていると説明しました。

エアカムイのドローンは、ロシアとウクライナの戦闘でその有効性が証明された安価な段ボール製ドローンで、レーダーに映りにくく、組み立ても容易です。さらに、固定翼の無人機と考えると、約30万円という安価で購入できる点も魅力です。

また、安価で購入が可能なために、ターゲットドローンとしての売り込みも行っており、小泉防衛相のコメント通り自衛隊でも標的機として使用されています。

小泉防衛相は、こうした無人機で存在感を発揮するスタートアップ企業に注目しているようで、「ドローンをはじめとする無人アセットを世界で最も駆使する自衛隊を目指す上で、防衛分野に意欲あるスタートアップの皆さんと連携強化は不可欠です」と持論を明かしました。