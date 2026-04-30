健食原料OEM展でセミナー GMP義務化テーマに CRN JAPAN

消費者庁の糸井雄一課長補佐 日本栄養評議会（以下、CRN JAPAN）は4月17日、「健食原料・OEM展2026」（東京国際フォーラム）で特別セミナーを開催した。同セミナーは、今年9月に迫った機能性表示食品のGMP義務化に関する最新情報を紹介するもの。当日は定員を大きく上回る約100人が参加し、関心の高さがうかがえた。

セミナーでは糸井雄一・消費者庁食品表示課保健表示室課長補佐が「機能性表示食品におけるGMP実施状況の確認について」をテーマに講演し、改正ポイントを詳細に説明した。

続いて健康食品産業協議会の南田美佳氏（製造・品質分科会）、CRN JAPAN、安全と機能検討委員会の大曲泰史氏が「GMP工場での受入原料に求められるもの」をテーマに、出席者に無償配布した「2026年版 健康食品原材料標準書」を使用しながら説明。その後パネルディスカッション、会場からの質疑応答も行われた。

CRN JAPANでは「健康食品業界に求められる安全性確保の指針を理解するとともに、実務への適用を図る一助にしていただきたい」としており、引き続き国民の健康に寄与する産業構築を目指しながら啓もう活動を推進していく考え。

ソース