女子高校生に聞いた「これからブレイクしそうだと思う」お笑い芸人ランキング！ 2位「ドンデコルテ」、1位は？
LINEリサーチは、女子高校生を対象に「これからブレイクしそうだと思うお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑いコンビ「ドンデコルテ」さんでした。
2025年のM-1グランプリで決勝進出を果たしたことで中高生からの関心が集まり、高い注目度を誇っています。これからのさらなる活躍が期待される存在として、多くの支持を獲得しているようです。
1位は、お笑いコンビ「たくろう」さんでした。
2025年のM-1グランプリ優勝をきっかけに、男子高校生以外のすべての層で1位を獲得するなど圧倒的な注目を集めています。独特な空気感の漫才が中高生の心を掴んでおり、今後のさらなる飛躍が期待されています。
(文:All About ニュース編集部)
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位：ドンデコルテ
2位は、お笑いコンビ「ドンデコルテ」さんでした。
2025年のM-1グランプリで決勝進出を果たしたことで中高生からの関心が集まり、高い注目度を誇っています。これからのさらなる活躍が期待される存在として、多くの支持を獲得しているようです。
1位：たくろう
1位は、お笑いコンビ「たくろう」さんでした。
2025年のM-1グランプリ優勝をきっかけに、男子高校生以外のすべての層で1位を獲得するなど圧倒的な注目を集めています。独特な空気感の漫才が中高生の心を掴んでおり、今後のさらなる飛躍が期待されています。
(文:All About ニュース編集部)