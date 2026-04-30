3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。二度寝を防ぐ機能、不満やストレスを解消する工夫、表面を保護する塗装をヒントに、共通のひらがな2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、起床時の二度寝を防ぐ機能、溜まった不満や重圧を外へ逃がす工夫、そして工作の仕上げに施す光沢のある塗装という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ーず
が□□き
に□□り

ヒント：目覚まし時計などで、アラームを止めても一定時間後に再び鳴り出す機能のこと。そして、木製の家具などに透明な塗料を塗り、表面を保護して光沢を出す作業を思い浮かべてみてください。

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正解：すぬ

正解は「すぬ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「すぬ」を入れると、次のようになります。

すぬーず（スヌーズ）
がすぬき（ガス抜き）
にすぬり（ニス塗り）

どれも正しい言葉になりますね。今回は、日々の習慣、心理的な健康を保つための振る舞い、そして工芸の仕上げという、生活の異なる側面から言葉を組み合わせました。ひらがなの「すぬ」という独特の響きに注目することで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)