【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは不満の解消
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、起床時の二度寝を防ぐ機能、溜まった不満や重圧を外へ逃がす工夫、そして工作の仕上げに施す光沢のある塗装という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
□□ーず
が□□き
に□□り
ヒント：目覚まし時計などで、アラームを止めても一定時間後に再び鳴り出す機能のこと。そして、木製の家具などに透明な塗料を塗り、表面を保護して光沢を出す作業を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「すぬ」を入れると、次のようになります。
すぬーず（スヌーズ）
がすぬき（ガス抜き）
にすぬり（ニス塗り）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、日々の習慣、心理的な健康を保つための振る舞い、そして工芸の仕上げという、生活の異なる側面から言葉を組み合わせました。ひらがなの「すぬ」という独特の響きに注目することで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、起床時の二度寝を防ぐ機能、溜まった不満や重圧を外へ逃がす工夫、そして工作の仕上げに施す光沢のある塗装という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ーず
が□□き
に□□り
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正解：すぬ正解は「すぬ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すぬ」を入れると、次のようになります。
すぬーず（スヌーズ）
がすぬき（ガス抜き）
にすぬり（ニス塗り）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、日々の習慣、心理的な健康を保つための振る舞い、そして工芸の仕上げという、生活の異なる側面から言葉を組み合わせました。ひらがなの「すぬ」という独特の響きに注目することで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)