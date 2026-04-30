水俣病の公式確認から５月１日で７０年となる。

母の胎内で原因物質メチル水銀の影響を受け、脳神経などが傷ついた状態で同じ年に生まれた胎児性患者の坂本しのぶさん（６９）（熊本県水俣市）。「公害の原点」とされる水俣病の象徴的存在として、あらゆる場所で苦難の人生を語り、解決を訴えてきた。病と闘い、差別や偏見とも向き合った日々。「伝えれば、知れば、絶対に差別はなくなる」。体力の衰えも実感する中、そう信じて語り続ける。（石原圭介）

「終わっていない」

「７０年もたっとって、全然、（解決して）ない」

水俣湾を一望できる丘の上にある患者らの憩いの場「水俣ほたるの家」で２２日、坂本さんは声を絞り出した。発語障害があり、ゆっくりと、言葉を紡ぐ。水俣病の認定を巡る訴訟が各地で相次ぐなど、今なお解決をみない現状を憂える。

水俣病は終わっていません――。約４０年前から続ける講演活動で、繰り返し訴えてきた言葉だ。加齢で話せる時間は短くなり、５年ほど前からは車いすが欠かせない生活になったが、昨年も５０回程度の講演をこなした。「私たちが頑張らんば、だめ」。苦しんできた実体験は患者にしか語れないという使命感を抱く。

悔しさ

症状の重い劇症型患者が多発した地区で公式確認から２か月後、生を受けた。

食卓に並んだ魚介類が、汚染されていることを知らない家族をむしばんだ。姉の真由美さんは４歳で早逝。坂本さんは、なかなか歩けるようにならず、歩く練習を重ねて、１年遅れで特別支援学級があった小学校に入学した。家から遠かったため、学校近くの病院に入院して、そこから通った。

楽しかった記憶は少ない。歩き方を男の子にまねされ、まともに授業をしてくれない先生もいた。「もっと、教えてもらえれば、自分で、手紙とか書けたのに」と今も悔しい。

５歳年下の弟がおり、小さい子が好きで「保母さんになりたい」と夢見た頃もある。だが、体が不自由で諦めざるを得なかった。

「（原因企業チッソも国も）憎い。それは亡くなるまで、あると思う」。そんな気持ちも打ち明ける。

母の言葉

人生が大きく転換したのは、中学３年生の時だ。母のフジエさん（２０１９年に９４歳で死去）に連れられ、スウェーデンで行われた国連人間環境会議の関連行事に出席した。「この子ば見てください」。強烈な言葉とともに坂本さんの存在は全世界に発信され、多くの人の耳目を引くようになった。

人前に出るのが嫌で「泣いたもん」と振り返るが、スウェーデンの人々の温かさにふれ、母の話を真剣に聞く姿に、伝えることへの気持ちが変化していった。

講演を本格的に始めるもう一つの転機は１９８７年のベトナム訪問だ。戦争時に米軍が散布した枯れ葉剤の影響を受けた結合双生児、ベトちゃんとドクちゃんに面会。不条理な理由で子どもが苦しんでいる姿が水俣病と重なった。犠牲となった自らが「話をせんば（しないといけない）」と思った。

継承願い

講演を始めた頃は歩き方をまねする人もいたが、今では見かけなくなった。

近年は、ほたるの家と、社会福祉施設「ぬくもりの家 潮風」を拠点に生活する。自力で歩けなくなり、支えがないと立ち姿勢を維持できない。「寝たきりに、ならんかなぁ」と不安もよぎる。そんな時は他の胎児性患者の仲間が、きつい体にむち打って生きていることを思い浮かべ、自分を奮い立たせる。

一番の楽しみは、人と話している時間という。真剣なまなざしで話に向き合ってくれる児童への講演には特に力が入る。

「知らないから差別につながる。私の話を聞いて、（悲劇を繰り返さないと伝えることを）継いでくれる人が出てくればいいな」。そう願っている。

◆水俣病の公式確認＝１９５６年５月１日、新日本窒素肥料（現・チッソ）水俣工場付属病院の細川一院長が、原因不明の脳症状で入院した患者４人について水俣保健所に報告した。公的機関である保健所に初めて報告されたこの日が公式確認とされる。患者は以前からいたとされるが、原因不明の「奇病」と扱われ、差別を恐れて表沙汰にすることを避けた患者や家族も多かったという。