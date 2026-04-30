TK from 凛として時雨、ソロ活動15周年を記念して、リスナーセレクトのデジタルベスト盤がリリース決定＆特設サイトがオープン！

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今年、ソロ活動15周年イヤーを迎えるTK from 凛として時雨。15周年を記念し、リスナーセレクトのデジタルベスト盤がリリース決定。さらに、周年イヤーに関する情報をまとめた特設サイトがオープン。

デジタルベスト盤のタイトルは「The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection」。“Thrill（衝撃）”と”Still（静寂）”、2つのテーマを掲げ、それぞれのテーマでリスナーに楽曲を選んでいただき、これまでのTKの肖像を記録していく企画となる。1st Single「unravel」をリリースした7/23(木)に、本企画もリリースされる。

あわせて、特設ページも公開。周年に関する情報が随時更新されていくため、ぜひチェックしてほしい。

12月27日の日本武道館公演をファイナルに据えた全国ツアー「TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-」、北米＆アジアツアーの開催が決定し、国内外で活動の幅を広げ続けている。自身初となる北米ツアーでは、サンフランシスコ、ニューヨーク、メキシコ公演はすでにソールドアウトとなっており、反響を受けてメキシコで追加公演の開催も決定しているなど、海外での注目度の高さが伺える。

15周年イヤーの展開に注目が集まる中、2014年に発表された楽曲「unravel」が”MUSIC AWARDS JAPAN”の「Best Global Hit from Japan」にもエントリーされ、Spotifyでは4億再生を突破するなど、楽曲の評価も国内外に波及している。

15周年という節目の年に展開されるTKの活動に、ますます大きな期待が寄せられている。

TK from 凛として時雨 | 15th Anniversary Special site

https://www.15th.tkofficial.jp

●リリース情報

TK from 凛として時雨

「The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection」

7月23日配信開始

※投票フォーム

15th Anniversary Collection (Thrill)

https://www.sonymusic.co.jp/event/105591

15th Anniversary Collection (Still)

https://www.sonymusic.co.jp/event/105509

●ライブ情報

TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-

11月7日 (土) 北海道・小樽 GOLDSTONE

11月12日 (木) 東京・恵比寿 LIQUIDROOM

11月20日 (金) 宮城・仙台 darwin

11月27日 (金) 福岡・LOGOS

11月29日 (日) 大阪・なんば Hatch

12月5日 (土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

12月6日 (日) 広島・CLUB QUATTRO

TK official fan club “kalappo Lab.”先行受付

受付期間： 2026年3月26日(木) 21:00〜4月19日(日)23:59

https://tkofficial.jp/kalappolab

15th Anniversary FINAL

12月27日 (日) 東京・日本武道館

TK from Ling tosite sigure TOUR 2026 ASIA

2026/7/4 Sat Taipei

Zepp New Taipei

Doors 17:00 / Show 18:00

Tickets Info: Coming soon

2026/7/12 Sun Seoul

YES24 WANDERLOCH HALL

Doors 17:30 / Show 18:00

On-sale Date: 5/4 20:00

https://livet.one/TK2026

TK from Ling tosite sigure NORTH AMERICA TOUR 2026

5月26日 (火) The Fillmore, San Francisco SOLD OUT

5月29日 (金) The Belasco, Los Angeles

5月31日 (日) Danforth Music Hall, Toronto

6月2日 (火) Irving Plaza, New York SOLD OUT

6月4日 (木) House of Blues Dallas, Dallas

6月6日 (土) Foro Puebla, Mexico City SOLD OUT

6月7日 (日) Foro Puebla, Mexico City <追加公演>

チケット

https://www.ticketmaster.com/tk-from-ling-tosite-sigure-tickets/artist/4183474

関連リンク

TK from 凛として時雨オフィシャルサイト

https://tkofficial.jp