麻倉もも、ニューシングル「crumb」発売！新たな表現で魅せる意欲作がついに完成！

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声優として数々の人気作品に出演し、声優ユニットTrySail（トライセイル）としても活躍する麻倉もものニューシングル「crumb」が、4月29日(水)に発売された。

本作は、2月14日(土)に開催された麻倉もも初のオフィシャルサイト会員限定バレンタインイベントにてサプライズ解禁。これまでのイメージとは一線を画すコンセプトフォトが段階的に公開されるにつれ、作品の全体像への関心と期待が高まり続けていた。

その全貌は、生配信やミュージックビデオのティザー映像を通じて徐々に明らかとなり、27日に音源が公開された。

リード曲「crumb」は、キャッチーなメロディラインを軸にしながらも、展開やサウンドメイクにおいてこれまでの作品とは異なるアプローチが随所に盛り込まれており、リスナーの予想を良い意味で裏切る構成が印象的。夢の中を浮遊しているような断片的なリリックも相まって作品全体の世界観を際立たせ、麻倉ももの新たな表現を提示した。

一方、カップリング曲「みごろ」は、より温度感のあるアプローチが際立つ楽曲。柔らかく包み込むようなサウンドと、言葉のひとつひとつを丁寧に届けるボーカルが印象的で、対照的でありながらも本作の世界観を補完する存在として、作品全体に奥行きをもたらしている。

また、これらの楽曲群が描き出す世界観はパッケージにおいても途切れることなく展開。初回生産限定盤には、特製ケース付きフォトカードセットとシートステッカーが付属し、ビジュアル面からも楽曲世界を拡張。音源とアートワークが結びついた、ひとつの作品としての完成度を高めている。

初回生産限定盤・通常盤(初回仕様)ともに全3種のランダムトレーディングカードが1枚封入されており、コレクション性の高さも魅力のひとつとなった。

そして、28日に公開されたミュージックビデオは、楽曲の持つ曖昧さや余白を映像として拡張するような演出が随所に散りばめられており、視覚的にも作品世界を深く味わえる内容に仕上がっている。現実と非現実の間のような断片的なイメージは、楽曲の持つ空気感と高い親和性を見せ、こちらも大きな話題を呼んでいる。

今年11月にアーティストデビュー10周年という節目を迎える麻倉もも。本作「crumb」でこれまでとは異なる角度から自身の魅力と可能性を提示した彼女が、この先どのような展開を見せていくのか、さらなる期待が高まる。

●リリース情報

「crumb」

4月29日発売

【初回生産限定盤（CD＋特製ケース付きフォトカードセット＋シートステッカー）】



品番：SMCL991〜992

価格：￥5,000（税込）

【通常盤（CD）】



品番：SMCL993

価格：￥1,500（税込）

初回仕様：ランダムトレーディングカード1枚(全3種)、キャンペーン応募チラシ封入

｢crumb｣

購入はこちら

https://asakuramomo.lnk.to/fWOFuV

配信リンクはこちら

https://momoasakura.lnk.to/crumb

関連リンク

麻倉ももオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/asakuramomo