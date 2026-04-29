CHiCO with HoneyWorks、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマシングル「君のせいで愛してる」6月3日にリリース決定！

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CHiCO with HoneyWorksの新曲「君のせいで愛してる」が、21stシングルとして6月3日に発売されることが決定した。

本作は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のオープニングテーマに起用されており、現在好評配信中となっている。両片想いの甘酸っぱい恋模様を描いた“胸キュン必至”の物語に寄り添う、CHiCO with HoneyWorksならではのキュートでエモーショナルなサウンドが、作品の世界観をより一層引き立てている。

さらに、7月より開催される全国ツアーにあわせて、本番直前にメンバーと“気合い入れ”ができるイベントへ抽選でご招待するキャンペーンの実施が決定。あわせて、店舗別先着購入者特典も用意される。

そのほか詳細は、公式サイトをチェックしてほしい。

●リリース情報

21st Single

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ

「君のせいで愛してる」

2026年6月3日発売

【初回仕様限定盤（CD）】

品番：SMCL-994

価格：￥2,000（税込）

初回仕様：アニメ描きおろしイラストラベル

※収録内容の詳細は後日公開いたします。

早期予約キャンペーン

「LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）」

ライブ本番直前の“気合い入れ”ご招待＆お土産チェキプレゼント

対象公演・ご招待人数

2026年7月20日(月・祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年8月9日(日) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

2026年8月23日(日) 愛知・Zepp Nagoya

ご招待：各会場10名様

店舗別先着購入者特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：缶バッジ

・セブンネットショッピング：アクリルクリップバッジ

・全国アニメイト（通販含む）：ミニフォト

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド

・Sony Music Shop：紙製しおり

・HMV&BOOKS online / HMV店舗（一部店舗除く）：ステッカー

・ソフマップ×アニメガ（一部アニメガ店舗を除く）：クリアシート（CDジャケットサイズ）

・CHiCO with HoneyWorks応援店：告知ポスター

※応援店対象店舗は追って公開いたします。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚ご購入につき、1つ特典をお渡しいたします。

※絵柄は後日発表とさせていただきます。

予約はこちらから！

https://cwhw.lnk.to/c8QY3q

●ライブ情報

LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）

7月3日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

7月5日(日) 北海道・PENNY LANE24

7月18日(土) 香川・高松festhalle

7月19日(日) 福岡・DRUM LOGOS

7月20日(月・祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8月1日(土) 宮城・仙台Rensa

8月9日(日) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8月22日(土) 石川・REDSUN

8月23日(日) 愛知・Zepp Nagoya

詳細はこちら

https://www.chicoxxx.com/live/detail/?liveid=54828&artist=cwhw

＜プロフィール＞

CHiCO with HoneyWorks（ヨミ：チコ ウィズ ハニーワークス）

ソニー・ミュージックエンタテインメントが実施する「ウタカツ！」オーディションにてグランプリを獲得したCHiCOと、「可愛くてごめん」などの人気楽曲を生み出すクリエイターチームHoneyWorksとのコラボユニット。「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』、『彼女、お借りします』など数々の大人気アニメの主題歌を担当。「青春胸キュンサウンド」と言われる青春感あふれるメロディと歌詞が多くの10代の人気を集め、自身の楽曲のYouTube総再生回数は6億回を超える。また日本武道館、武蔵野の森アリーナでのワンマンライブを成功させるなど、ライブ活動も精力的に行っている。2023年4月8日のZeppツアーファイナルをもってCHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表し、同年7月にCHiCOのソロプロジェクトを始動。国内外のクリエイター・コンポーザー・アーティストとの楽曲制作を展開している。今まではライブでしか見られなかったビジュアルを公開し、作詞にも積極的に参加するなど、新たな表現に挑戦しながら等身大の想いや気持ちを歌うソロシンガーとして活動の幅を広げた。2025年8月よりCHiCO with HoneyWorksの活動を再開。2026年1月に開催した3年振りとなるワンマンライブツアーは全3公演のチケットが即完売となった。

関連リンク

CHiCO with HoneyWorksオフィシャルサイト

https://www.chicoxxx.com/