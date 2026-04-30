【特別一部公開】ビジネスリーダー必読！ ゴジキ氏の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』から読み解く名将たちの組織論の真髄とは！？

ベストセラー『データで読む 甲子園の怪物たち』で緻密な分析力を見せつけた野球著作家・ゴジキ氏による最新刊、『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が3月18日に発売！

『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著：ゴジキ／光文社新書

「強いチームを作るための普遍的な方法は存在するのか――。」

組織を率いるリーダー、あるいは結果を求められるビジネスパーソンなら、誰もが一度は抱く問いではないでしょうか。野球界の歴史を紐解き、その答えのヒントを与えてくれる一冊が登場しました。

発売前から重版が決まり、発売後わずか1週間で3刷が決定。予約段階から大きな注目を集めている本書。ラブすぽでは、その中から名将たちの監督論を数回に分けて特別公開します！

今回は、これまでに登場した数々の名将たち、強い組織に共通する「基準」と「文化」の正体に迫る、本書の確信に迫る一節をご紹介します。

成功体験が組織文化へ変わる瞬間

プロ野球の監督には、当然ながらチームの勝利が求められる。だが、その一段階上のレベルで必要になるのが勝者のメンタリティを持つこと、すなわち「勝ち続ける」組織になることである。単に勝ち方を知っているだけでは不十分で、「勝つことを前提にものを考え、その前提を現実にするための準備・決断・文化づくりを、日常として続けられるかどうか」という態度が求められる。

この高いハードルを越えた監督の多くは、現役時代に味わった成功体験がある。常勝軍団・黄金期・伝統球団での経験が、監督となった時に「当たり前の基準」として立ち上がってくるのだ。「球界の盟主」であった巨人でリーグ優勝や日本一を何度も経験した原はその典型例だろう。「巨人にいる以上、優勝してはじめて合格」という物差しが常にある。若手を大胆に抜擢しながらも、目標は常に〝日本一〞。この感覚は、常勝軍団で育った者ならではのものだ。

中日を率いた落合は、３度の三冠王という個人としての頂点から「勝負とは何か」を極限まで突き詰めてきた。「勝てば官軍」を地で行くような意思決定で、徹底して「負けない野球」を求め続けた結果、ドラゴンズには連敗を嫌い、淡々と勝ちを拾う空気が根づいた。

工藤・伊東・辻はスタイルこそ三者三様だが、森西武黄金期という同じ源流を持つグループとみなせる。いずれも「当たり前のように優勝争いをするライオンズ野球」をグラウンドのど真ん中で体感してきた。それが各チームにおいて、「優勝を狙うならこのレベルは当然」というラインになっている。野村ヤクルト黄金期を支えた髙津、ダイエーやソフトバンクの黄金期を中軸打者として支えた小久保もその経験が基準になっている。

そして中嶋は、実は複数の黄金期・強豪を渡り歩いた〝現場の目〞を持つ監督である。阪急、オリックスでは、イチローらとともに強いブルーウェーブの土台を若くして支えた。そこから東尾修時代の「まだ強い西武」の空気と勝ち方を学び、さらに日本ハムではヒルマンの下での躍進、栗山の下での優勝争いを間近で触れた。複数の〝勝てる組織〞を全部見てきた、稀有な捕手なのである。

伝統球団が生むプレッシャーという観点からは、阪神の岡田も同様だ。現役時代からファンとメディアの熱狂にさらされてきたからか、優勝争いの終盤でも浮き足立たない。重圧に慣れていることが、大きな武器になっている。

こうして見るとキャリアも性格も違うが、共通して３つの点が浮かび上がる。第一に、「勝つことが当たり前」という基準の高さ。常勝軍団や黄金期、伝統球団、あるいはそこへの強い憧れを知っているからこそ、日々の練習や準備、プレーの細部に厳しくなれる。第二に、「勝てる組織のイメージ」を持っていること。自分が所属した強いチームの記憶が、選手起用や人事、戦術選択の拠りどころとなる。第三に、プレッシャーとの付き合い方を知っていること。ファンやメディア、短期決戦の重圧を経験してきたからこそ、それをチームの結束や集中力に変換できる。

結局のところ、問われるのは現役時代の成功体験の有無それ自体ではない。自分の経験をどう咀嚼（そしゃく）し、「勝つ集団をつくる哲学」として練り上げるかである。

【出典】『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著：ゴジキ

「自分の経験をどう咀嚼し、勝つ集団をつくる哲学として練り上げるか」

野球だけにとらわれない、ビジネスの上でも重要になる視点を本書では読み取ることができるでしょう。

発売直後から大きな反響を呼んでいる、組織マネジメントの新たなバイブル。チームの「当たり前」をアップデートしたいすべての方へ。その答えを、ぜひ本書で確かめてください。