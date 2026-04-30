日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3069（-43.0 -1.38%）
ホンダ 1284（-9.5 -0.73%）
三菱ＵＦＪ 2798（-77 -2.68%）
みずほＦＧ 6755（-181 -2.61%）
三井住友ＦＧ 5554（-94 -1.66%）
東京海上 7145（-93 -1.28%）
ＮＴＴ 150（-1.1 -0.73%）
ＫＤＤＩ 2562（-17.5 -0.68%）
ソフトバンク 218（-1.3 -0.59%）
伊藤忠 1930（-28.5 -1.46%）
三菱商 4932（+19 +0.39%）
三井物 5752（-68 -1.17%）
武田 5231（-58 -1.10%）
第一三共 2615（-35.5 -1.34%）
信越化 6851（-230 -3.25%）
日立 5054（+7 +0.14%）
ソニーＧ 3174（-60 -1.86%）
三菱電 6762（+684 +11.25%）
ダイキン 21597（-268 -1.23%）
三菱重 4753（-44 -0.92%）
村田製 4791（-49 -1.01%）
東エレク 44777（-373 -0.83%）
ＨＯＹＡ 28959（-346 -1.18%）
ＪＴ 5743（-36 -0.62%）
セブン＆アイ 1901（-19 -0.99%）
ファストリ 73023（-147 -0.20%）
リクルート 7365（-99 -1.33%）
任天堂 7785（-137 -1.73%）
ソフトバンクＧ 5135（-133 -2.52%）
キーエンス（普通株） 73681（-119 -0.16%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3069（-43.0 -1.38%）
ホンダ 1284（-9.5 -0.73%）
三菱ＵＦＪ 2798（-77 -2.68%）
みずほＦＧ 6755（-181 -2.61%）
三井住友ＦＧ 5554（-94 -1.66%）
東京海上 7145（-93 -1.28%）
ＮＴＴ 150（-1.1 -0.73%）
ＫＤＤＩ 2562（-17.5 -0.68%）
ソフトバンク 218（-1.3 -0.59%）
伊藤忠 1930（-28.5 -1.46%）
三菱商 4932（+19 +0.39%）
三井物 5752（-68 -1.17%）
武田 5231（-58 -1.10%）
第一三共 2615（-35.5 -1.34%）
信越化 6851（-230 -3.25%）
日立 5054（+7 +0.14%）
ソニーＧ 3174（-60 -1.86%）
三菱電 6762（+684 +11.25%）
ダイキン 21597（-268 -1.23%）
三菱重 4753（-44 -0.92%）
村田製 4791（-49 -1.01%）
東エレク 44777（-373 -0.83%）
ＨＯＹＡ 28959（-346 -1.18%）
ＪＴ 5743（-36 -0.62%）
セブン＆アイ 1901（-19 -0.99%）
ファストリ 73023（-147 -0.20%）
リクルート 7365（-99 -1.33%）
任天堂 7785（-137 -1.73%）
ソフトバンクＧ 5135（-133 -2.52%）
キーエンス（普通株） 73681（-119 -0.16%）