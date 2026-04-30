日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3069（-43.0　-1.38%）
ホンダ　1284（-9.5　-0.73%）
三菱ＵＦＪ　2798（-77　-2.68%）
みずほＦＧ　6755（-181　-2.61%）
三井住友ＦＧ　5554（-94　-1.66%）
東京海上　7145（-93　-1.28%）
ＮＴＴ　150（-1.1　-0.73%）
ＫＤＤＩ　2562（-17.5　-0.68%）
ソフトバンク　218（-1.3　-0.59%）
伊藤忠　1930（-28.5　-1.46%）
三菱商　4932（+19　+0.39%）
三井物　5752（-68　-1.17%）
武田　5231（-58　-1.10%）
第一三共　2615（-35.5　-1.34%）
信越化　6851（-230　-3.25%）
日立　5054（+7　+0.14%）
ソニーＧ　3174（-60　-1.86%）
三菱電　6762（+684　+11.25%）
ダイキン　21597（-268　-1.23%）
三菱重　4753（-44　-0.92%）
村田製　4791（-49　-1.01%）
東エレク　44777（-373　-0.83%）
ＨＯＹＡ　28959（-346　-1.18%）
ＪＴ　5743（-36　-0.62%）
セブン＆アイ　1901（-19　-0.99%）
ファストリ　73023（-147　-0.20%）
リクルート　7365（-99　-1.33%）
任天堂　7785（-137　-1.73%）
ソフトバンクＧ　5135（-133　-2.52%）
キーエンス（普通株）　73681（-119　-0.16%）