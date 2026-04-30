【WWE】SMACK DOWN（4月24日・日本時間25日／テキサス・フォートワース）

【映像】日本人女子、空中技を開脚“カニばさみ”で迎撃

空中で舞う必殺技を、まさかの締め技で激撃。女子US王座戦で飛び出した一瞬の閃きに、ファンから「なんだこの技」「サブミッション！」と驚嘆の声が相次いだ。

WWE「SmackDown」で王者・ジュリア対ティファニー・ストラットンの女子US王座戦が行われた。ジュリアは、ティファニーの代名詞”プリティエスト・ムーンサルト・エヴァー”を空中でキャッチし三角絞めに捕獲するという、前例のない封じ手を披露。試合全般に渡り主導権を握りつつ、最終的には逆転フォールを許し王座から陥落となった。

序盤はティファニーが主導権を握る形で進行した。ローリング・ラリアットを叩き込み、持ち前のスピードとアクロバットでリングを支配。対するジュリアは肩の押さえ込みやカウンターを織り交ぜ、ティファニーのリズムをずらす「間のコントロール」で食らいつく。スピード対コントロールの構図が鮮明になった中で、試合の流れを一変させる場面が訪れる。

元女子王者のティファニーの”プリティエスト・ムーンサルト・エヴァー”は、これまで数多くのフォール勝ちを呼び込んできたフィニッシャー。中盤、ティファニーがコーナーに上り、いつもの構えを見せる。トップロープから旋回を始めた瞬間、着地範囲を予測しながら自らの軸をズラす。そしてティファニーが舞い降りるその刹那、ジュリアは“カニばさみ”の要領で脚を絡め取り、空中の体勢のまま三角絞めへ移行。ファンから「うまい」「おー」と声が広がる。

従来であれば、ムーンサルト封じはや膝を立てたカウンターが定番だが、それをジュリアはサブミッションという新たな答えで返す。攻め手のムーンサルトが気がつけば極め技で攻守逆転する秒での攻防に「なんだこの技」「へえ締め技」「サブミッション」と見慣れぬ封じ方にファンから驚きの声、SNS上で柔術のトレーニングに勤しむ姿を発信していたため「確実に成長しているジュリア」とのリアクションも並んだ。

この象徴的な封じ技を起点に、ジュリアは一気に主導権を奪取。ネック・ブレイカー、背中投げ、ストレッチ系の連携でティファニーに集中攻撃。挑戦者はカウンターを狙う余裕すら失い、リング上で組み伏せられる時間が長く続くが、やはり昨年女子王座を守り抜いてきたティファニーが底力を発揮する。

後半ジュリアがアリベデルチからノーザンライト・ボムと勝利の方程式を狙うも、追撃がわずかに長引き失速から決め切れず、ティファニーが渾身のカウンターでのアラバマ・スラムで流れを引き戻し一気にに攻勢を強め、最後は一度は破られた”プリティエスト・ムーンサルト・エヴァー”でジュリアをフォールで抑え込み逆転奪冠。美麗なフィニッシャー封じを演出した王者が、その代償のように王座を失う構図となった。

この試合ジュリアにとっては王座陥落という結果に終わったが、日本時代の狂気性を彷彿とさせる戦いを元女子王者相手に展開。これまで介入アシストなどヒールムーブで築いた王国の崩壊とともに、今回は不発だった代理人キアナ・ジェームスとの関係にも隙間風が吹き始めるなど、ジュリア自身も今後の軌道修正が求められる切っ掛けとなる試合となった。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）