「理解できない。非常に腹立たしい」敵地で１−１ドロー。アーセナルのアルテタ監督がジャッジに怒り収まらず「明らかな接触があった」【CL準決勝】

「理解できない。非常に腹立たしい」敵地で１−１ドロー。アーセナルのアルテタ監督がジャッジに怒り収まらず「明らかな接触があった」【CL準決勝】