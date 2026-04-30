「理解できない。非常に腹立たしい」敵地で１−１ドロー。アーセナルのアルテタ監督がジャッジに怒り収まらず「明らかな接触があった」【CL準決勝】
現地４月29日開催のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグで、アーセナルがアトレティコ・マドリーと敵地で対戦した。
44分にヴィクトル・ヨケレスのPK弾で先制したアーセナルだったが、56分にベン・ホワイトが与えたPKをフリアン・アルバレスに決められて同点とされる。
その後は劣勢の展開が続いていたなか、78分に敵陣ボックス内でエベレチ・エゼがダビド・ハンツコに倒される。一度はPKと宣告するも、VARが介入し、オンフィールドレビューの末にPKは取り消された。結局、試合はこのまま１−１で引き分けに終わった。
英公共放送『BBC』によれば、アーセナルのミケル・アルテタ監督は、「選手たちと話し、PK判定が覆された件について理解しようとしている。あれはルールに反しているし、理解できない。非常に腹立たしい。明らかな接触があった」と“ノーPK判定”となった場面について怒りを露わにしている。
５月５日に行なわれる第２レグは本拠地エミレーツで戦う。指揮官はファイナル進出に向けて「我々は非常に有利な立場にいる。サポーターの前でプレーできる。すべては我々の手にかかっている」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アーセナルOBらが不満を露わにしたノーPKシーン
44分にヴィクトル・ヨケレスのPK弾で先制したアーセナルだったが、56分にベン・ホワイトが与えたPKをフリアン・アルバレスに決められて同点とされる。
その後は劣勢の展開が続いていたなか、78分に敵陣ボックス内でエベレチ・エゼがダビド・ハンツコに倒される。一度はPKと宣告するも、VARが介入し、オンフィールドレビューの末にPKは取り消された。結局、試合はこのまま１−１で引き分けに終わった。
英公共放送『BBC』によれば、アーセナルのミケル・アルテタ監督は、「選手たちと話し、PK判定が覆された件について理解しようとしている。あれはルールに反しているし、理解できない。非常に腹立たしい。明らかな接触があった」と“ノーPK判定”となった場面について怒りを露わにしている。
５月５日に行なわれる第２レグは本拠地エミレーツで戦う。指揮官はファイナル進出に向けて「我々は非常に有利な立場にいる。サポーターの前でプレーできる。すべては我々の手にかかっている」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アーセナルOBらが不満を露わにしたノーPKシーン