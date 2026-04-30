◇プロ野球セ・リーグ 巨人4ー2広島（4月29日、東京ドーム）

巨人の阿部慎之助監督が思わず喜びの表情をあらわにしたのは2回のホームでのクロスプレー。平山功太選手が左手をおとりにして、広島の持丸泰輝選手のタッチをかいくぐり、右手でホームに触れるという離れ業でした。

リプレイ検証をリクエストした阿部監督。平山選手からはアピールがあまりなかったため「もうちょい本人がアピールしてほしかったんですけど」と試合後に笑って注文をつけていました。このことについて平山選手に聞くと、「タイミングがタイミングだったんで、ちょっと信用してもらえないかなというのがあった」となんとも素直な答えが返ってきました。

「（イニングが）2回だったので、リクエストを1回使うのもなぁって。自分から言うのもなって」

育成ドラフトで入団してから3年目の今年、支配下契約を勝ち取るも慣れないことだらけ。1試合1試合を必死に乗り越えているところです。すべてが新しい経験。今後は「自信を持って言っていこうかなと思います」と阿部監督からの注文に応えていました。