「低偏差値は話しかけないで」見下していた教育ママ──再会で言葉を失った理由

これは知人のA子さんに聞いたお話です。

中学時代、仲良しだったB男くんの母親はとても優しい人でした。しかし、受験を機に彼女は「教育ママ」へと豹変。偏差値で人間をランク付けし、A子を無視するまでになってしまいます。そんな彼女が数年後、自らの行動によって招いた「あまりに寂しい結末」とは……？

偏差値がすべて！ 優しかった友人母の豹変

中学時代、私は同級生のB男くんとよく一緒に下校していました。彼の母親は、会うたびに「A子ちゃん、いつもありがとう！」と満面の笑みで声をかけてくれる、本当に優しい人だったのです。しかし、受験シーズンに突入すると、その温かな空気は一変しました。

B男くんの母親は、別人のような教育ママへと変貌。B男くんは母親からの重圧で次第に顔色が悪くなり、心身のバランスを崩してしまいました。心配した私が彼に声をかけようとしても、母親がピシャリと割って入り、私をバイ菌でも見るかのような冷たい目で見下ろすようになったのです。

卒業式の日、勇気を出して挨拶をしましたが、彼女はフンと鼻で笑って私を完全に無視。どうやら彼女の中で、私は「息子の勉強の邪魔をする、偏差値の低い存在」としてカテゴリー分けされてしまったようでした。かつての優しさは微塵も感じられず、その豹変ぶりに恐怖を覚えたのを今でも鮮明に覚えています。

偶然の再会で明かされた、自慢の息子の「その後」

それから長い年月が流れ、40代になった私は仕事先で偶然B男くんと再会しました。懐かしさのあまり一緒に喫茶店へ入ると、彼は少し疲れたような、でもどこか吹っ切れたような穏やかな笑顔を見せてくれました。「お母さんは元気？」──。何気なく尋ねた私の言葉に、彼は静かに首を振ったのです。

「実は……、もう何年も、おふくろとは連絡を取っていないんだよ」

驚く私に、彼はこれまでの経緯を話してくれました。大学、就職、そして交友関係に至るまで、母親の過干渉はエスカレートする一方だったそうです。彼女は常に相手の学歴をチェックし、「あの子とは付き合うな」「もっと上のランクの人と関われ」と、彼の人間関係をすべてコントロールしようとし続けました。B男くんの心は、成人してからもずっと限界だったのです。

教育ママが最後に手にした「偏差値では測れない孤独」

決定打はB男くんの結婚でした。彼女は「私の息子にふさわしくない家柄だ」と激しく反対し、結婚しようとしている相手を執拗に攻撃したそうです。その時、B男くんの中で何かが切れました。「これ以上、僕の人生を壊さないでくれ」と告げ、連絡先を変えて家を飛び出したのでした。