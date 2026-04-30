今すぐ買いに走りたいーーーッッ！！【ローソン】カスタードを堪能せよ♡「新作スイーツ」

頑張った日のごほうびには、【ローソン】の「スイーツ」がおすすめ。すぐに買える手軽さと、クオリティの高さ、リーズナブルな価格が魅力です。今回は豊富なバリエーションのなかから、カスタードを使ったスイーツをピックアップ。お仕事終わりにチェックしてみて。

2種類のクリームと生地に注目！

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「ミルクの素朴な甘さとカスタードのコク」がポイントとおすすめするのが「たまごのふわほわロールケーキ」です。たまごと蜂蜜の風味を感じるカステラ生地で、北海道産生クリーム入りのクリームとカスタードを巻いたロールケーキ。1口で2種類のクリームが食べられるので、ちょっぴりぜいたくな気持ちになれそうです。価格は\227（税込）です。

おいしい組み合わせ！

むぎゅっとしたマロンクリームとまあるいシルエットがかわいいこちらは、4/7より販売がスタートした「カスタードモンブラン」です。@sujiemonさんによると、カステラ生地の上に「コクのあるカスタードクリーム」をのせ、その上から「ねっとり濃厚なマロンクリーム」を絞った本格スイーツ。@sujiemonさんいわく「最後はカスタードの上品な甘味」を感じられるそう。一味違ったモンブランを食べたいときにぴったりです。価格は\322（税込）です。

こだわりのプリン

「たまごのとろける生プリン」は、卵・砂糖・牛乳・生クリームのみで作ったシンプルなプリン。なめらか食感のプリンが好きな人もしっかり満足できそう。\246（税込）で買えるので、試してみてはいかが？

人気スイーツ × カスタード

ローソンの人気スイーツ「もち食感ロール」にカスタードプリンを合わせたこちらは、4/14より販売がスタートした新作スイーツ。もちもち食感の生地に、プリン風味のクリーム・カスタードプリンフィリング・カラメルソースが合わさってぜいたくな味わいが楽しめそう。6切にカットされているので、作業の合間やおやつにパクッとつまめるのもうれしいポイントです。価格は\408（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A