ニコール・キッドマンが、娘たちとの日課として「毎日2分のハグ」を欠かさないと明かした。フィラデルフィアで行われたイベント「HISTORYTalks」で語った。



【写真】元夫と美しい娘たち

元夫キース・アーバンとの間にサンデー・ローズ（17）とフェイス・マーガレット（15）がいるほか、元夫トム・クルーズとの間にベラ（33）とコナー（31）がいる。



ニコールは、「こんなこと言ったら娘たちに殺されるけど、『1日2分はハグしなきゃダメ』って言うの」と笑いながら告白。続けて、「体の中で特定の化学物質が出るの。誰でも1日2分はハグが必要なのよ。知ってた？」と理由を説明した。



思春期の娘を育てることについても前向きで、「私たち3人は本当に仲が良くて、何でも話すのよ」と語る。「『入って、座って』って言われて、ベッドの端に座る。クタクタでも行って、ただ話を聞くの」と母親としての姿を明かし、「『アドバイスが欲しい？ それとも愚痴を聞くだけ？』って聞くのよ」と説明。そして「ほぼ『アドバイスはいらない』。9割はそれね」と打ち明け、会場の共感を誘った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）