ブライトンが女子サッカー専用スタジアムの建築計画を発表

イングランドのブライトンが女子サッカー専用スタジアムの建築計画を発表した。

世界でわずか3例目、ヨーロッパでは初となる。

この新スタジアムは男子チームの本拠地アメックス・スタジアムに隣接する形で建設される予定。収容人数は1万人で、2030-31シーズンの開業を目指しているという。英公共放送「BBC」は建築費用が7500万ポンドから8000万ポンド（約162億円から173億円）になると報じた。

ブライトンの最高経営責任者であるポール・バーバー氏は「英国とヨーロッパで初、世界でも3つしかない女子専用スタジアムは私たちの野心を力強く示すものであり、女子サッカー全体の発展に不可欠なものになるだろう」と新スタジムへの期待を語った。

ブライトンは男子チームに日本代表MF三笘薫、女子チームにはDF南萌華、MF清家貴子、MF角田楓佳の3選手が所属するなど日本でも馴染み深いクラブ。女子サッカー界への大きな投資は世界的に大きなインパクトを与えることになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）