◆米大リーグ ドジャース２―３マーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２打数ノーヒット３四球１盗塁の内容だったが、チームは連敗を喫した。２カードぶりの負け越しとなった。

大谷は１点を追う９回に２四球と犠打で１死二、三塁で迎えた５打席目は申告敬遠だった。続くフリーマンの二ゴロが併殺打となってゲームセットとなった。

最終プレーではマ軍二塁手エドワーズが捕球後に一塁側へ大谷にタッチに向かってよけられたが、一塁ベースも踏んだ。大谷はタッチを避けようとベースライン（塁線）から３フィート（約９１・４センチ）以上離れたためのアウトだった。

ＭＬＢの公式記録の後日変更などをＸで速報する「ＭＬＢスコアリングチェンジ」は試合後、二塁手による無補殺のゴロ併殺は１９６６年７月２４日にツインズのＣ・トバーがレッドソックス戦の６回に達成して以来の珍記録だったとポストした。大谷はベースライン（塁線）から離れたためのアウトだったが、この場合は二塁手エドワーズに刺殺がつくため補殺なしの併殺が成立するという。

メジャーでもなかなか見られない珍プレーでの幕切れとなった。