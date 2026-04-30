高橋一生×斎藤工×水上恒司、“映像化困難”と言われた衝撃作『犯罪者』ドラマ化 7月配信
俳優の高橋一生、斎藤工、水上恒司が共演するPrime Originalドラマ『犯罪者』が、7月17日よりPrime Videoで世界独占配信されることが決定し、ティザービジュアルが解禁された。本作は、Amazonプライム会員は追加料金なしで視聴できる。
【画像】『犯罪者』原作書影
本作は、『相棒』シリーズなどで知られる太田愛の同名小説が原作。ある無差別殺傷事件をきっかけに、刑事・記者・生存者という“出会うはずのなかった3人”が、日本社会の社会の闇に迫るスノンストップ・クライムサスペンス。
物語は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される無差別殺傷事件から始まる。犯人は事件直後、薬物中毒により死亡した状態で発見されるが、ただ一人生き延びた被害者の青年・修司（水上）は、病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。
その後、修司は何者かに襲撃されるが、捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に救われ、相馬の依頼でフリーライターの鑓水（斎藤）にかくまわれることに。なぜ修司は狙われるのか、そして“10日間”の意味とは何なのか。立場も性格も異なる3人が、事件の真相を追う中で、企業の隠蔽、政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着いていく。
警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する構造から“映像化困難”とも言われてきた衝撃作に、『エゴイスト』の松永大司が挑む。脚本を手がけるのは、『相棒』シリーズや『科捜研の女』シリーズ、劇場版『名探偵コナン』シリーズを担当してきた櫻井武晴。
解禁されたティザービジュアルには、高橋、斎藤、水上の3人が鋭いまなざしで前を見据える姿が映し出されている。さらにビジュアル全体には、本作の物語の核心へとつながる数々の重要なシーンが、断片的なモザイクとしてちりばめられ、3人の運命が複雑に交錯していく様子を印象的に表現している。
■高橋一生（相馬役）のコメント
いま自分が感じている違和感や閉塞感の正体に輪郭が与えられたように感じ、松永大司監督と話しているうちに、この作品は単なる刑事ドラマではなく、「犯罪」という言葉の裏にある構造や、人が無自覚に何かに加担してしまう現実を描いたものなのではないかと思うようになりました。
その中で抗い続ける人たちの姿が見えてきたことで、自分自身の生き方や立ち位置を見つめ直すきっかけになるのではないか、そんな予感と共に、この作品に関わらせていただくべきだと思えました。
この作品がご覧になる方それぞれの中に、何かを残すものになればと思っています。
■斎藤工（鑓水役）のコメント
理不尽な巨悪と対峙する個人達。
2人でも4人でもなく"3人"と言う数字が、人数が妙に説得力を持ち、三つ編みのごとく絡み合いもたらす奇跡がそこにあるのではないか。
私ごとですが、この作品以前、以後と、自分の表現との向き合いが大いに変わる稀有な時間でした。
■水上恒司（修司役）のコメント
高橋さん松永監督の受け売りになりますが、今作品は理不尽に立ち向かう物語であり、さまざまな理不尽に多種多様なキャラクターたちがそれぞれの選択を取っていくように見応えがあるようになっています。
そんな作品に巡り合い揉まれながら喰らいついた撮影の中で、私は多くの学びがありました。そうそうたる役者の皆様と優秀なスタッフの皆様に、これから芝居をしていく勇気と希望をいただきました。
もうしばし皆様の元にお届けできる日までお待ちくださいませ。
■松永大司（監督）のコメント
太田愛さんの小説デビュー作品である『犯罪者』。
そこには作家としての凄まじい熱量が込められていました。
脚本家の櫻井さんが原作の複雑な構成をシナリオに落とし込み、高橋一生、斎藤工、水上恒司という素晴らしい俳優たちがそれぞれの役を本当に繊細に演じてくれました。
作品として上手くまとめる事を目指さず、原作の持つ圧倒的な熱量に後押しされ、日々挑戦する覚悟で4ヶ月間の撮影に挑みました。
この作品が世界の人々にどのように届くのか、今から楽しみで仕方ありません。
■太田愛（原作）のコメント
これまで映像化のお話はいくつかいただいていたのですが、お声がけに感謝しつつもお断りしてきました。脚本家時代の経験から本作は映像化に際してスポンサー等のさまざまな事情により、物語の根幹に関わる部分の変更が避けられないと考えていたからです。今回はこれ以上ない形での映像化のお話をいただき、それならば原作をお預けしようと決めました。私の手を離れ、映像作品となった『犯罪者』を拝見できる日を心から楽しみにしています。
■大石圭介（Prime Video ジャパンカントリーマネージャー）のコメント
高橋一生さん、斎藤工さん、水上恒司さんという、比類なき才能を持つ3人の共演によって生み出された、人間の業と希望が交錯する極上のサスペンスをお届けできることを光栄に思います。緻密なストーリーと息を呑む映像美が融合した本作は、既存のファンのみならず、世界中のお客様の心に深く刻まれると確信しています。一発逆転をかけた命懸けの戦いを、ぜひPrime Videoでお楽しみください。
【画像】『犯罪者』原作書影
本作は、『相棒』シリーズなどで知られる太田愛の同名小説が原作。ある無差別殺傷事件をきっかけに、刑事・記者・生存者という“出会うはずのなかった3人”が、日本社会の社会の闇に迫るスノンストップ・クライムサスペンス。
その後、修司は何者かに襲撃されるが、捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に救われ、相馬の依頼でフリーライターの鑓水（斎藤）にかくまわれることに。なぜ修司は狙われるのか、そして“10日間”の意味とは何なのか。立場も性格も異なる3人が、事件の真相を追う中で、企業の隠蔽、政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着いていく。
警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する構造から“映像化困難”とも言われてきた衝撃作に、『エゴイスト』の松永大司が挑む。脚本を手がけるのは、『相棒』シリーズや『科捜研の女』シリーズ、劇場版『名探偵コナン』シリーズを担当してきた櫻井武晴。
解禁されたティザービジュアルには、高橋、斎藤、水上の3人が鋭いまなざしで前を見据える姿が映し出されている。さらにビジュアル全体には、本作の物語の核心へとつながる数々の重要なシーンが、断片的なモザイクとしてちりばめられ、3人の運命が複雑に交錯していく様子を印象的に表現している。
■高橋一生（相馬役）のコメント
いま自分が感じている違和感や閉塞感の正体に輪郭が与えられたように感じ、松永大司監督と話しているうちに、この作品は単なる刑事ドラマではなく、「犯罪」という言葉の裏にある構造や、人が無自覚に何かに加担してしまう現実を描いたものなのではないかと思うようになりました。
その中で抗い続ける人たちの姿が見えてきたことで、自分自身の生き方や立ち位置を見つめ直すきっかけになるのではないか、そんな予感と共に、この作品に関わらせていただくべきだと思えました。
この作品がご覧になる方それぞれの中に、何かを残すものになればと思っています。
■斎藤工（鑓水役）のコメント
理不尽な巨悪と対峙する個人達。
2人でも4人でもなく"3人"と言う数字が、人数が妙に説得力を持ち、三つ編みのごとく絡み合いもたらす奇跡がそこにあるのではないか。
私ごとですが、この作品以前、以後と、自分の表現との向き合いが大いに変わる稀有な時間でした。
■水上恒司（修司役）のコメント
高橋さん松永監督の受け売りになりますが、今作品は理不尽に立ち向かう物語であり、さまざまな理不尽に多種多様なキャラクターたちがそれぞれの選択を取っていくように見応えがあるようになっています。
そんな作品に巡り合い揉まれながら喰らいついた撮影の中で、私は多くの学びがありました。そうそうたる役者の皆様と優秀なスタッフの皆様に、これから芝居をしていく勇気と希望をいただきました。
もうしばし皆様の元にお届けできる日までお待ちくださいませ。
■松永大司（監督）のコメント
太田愛さんの小説デビュー作品である『犯罪者』。
そこには作家としての凄まじい熱量が込められていました。
脚本家の櫻井さんが原作の複雑な構成をシナリオに落とし込み、高橋一生、斎藤工、水上恒司という素晴らしい俳優たちがそれぞれの役を本当に繊細に演じてくれました。
作品として上手くまとめる事を目指さず、原作の持つ圧倒的な熱量に後押しされ、日々挑戦する覚悟で4ヶ月間の撮影に挑みました。
この作品が世界の人々にどのように届くのか、今から楽しみで仕方ありません。
■太田愛（原作）のコメント
これまで映像化のお話はいくつかいただいていたのですが、お声がけに感謝しつつもお断りしてきました。脚本家時代の経験から本作は映像化に際してスポンサー等のさまざまな事情により、物語の根幹に関わる部分の変更が避けられないと考えていたからです。今回はこれ以上ない形での映像化のお話をいただき、それならば原作をお預けしようと決めました。私の手を離れ、映像作品となった『犯罪者』を拝見できる日を心から楽しみにしています。
■大石圭介（Prime Video ジャパンカントリーマネージャー）のコメント
高橋一生さん、斎藤工さん、水上恒司さんという、比類なき才能を持つ3人の共演によって生み出された、人間の業と希望が交錯する極上のサスペンスをお届けできることを光栄に思います。緻密なストーリーと息を呑む映像美が融合した本作は、既存のファンのみならず、世界中のお客様の心に深く刻まれると確信しています。一発逆転をかけた命懸けの戦いを、ぜひPrime Videoでお楽しみください。