SixTONES、嵐を参考にライブ打ち合わせ 二宮和也へのガチ相談も
6人組グループ・SixTONESが、29日に放送されたTBS系バラエティー『6SixTONES（シックスストーンズ）』に出演。ライブは嵐を参考にしていることを明かした。
【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES
今回は、5月31日をもってグループとしての活動を終了する嵐・二宮和也がゲストとして登場。「これからどういう基準で仕事を選ぶんですか」（松村北斗）「嵐はなくならない感覚？」（田中樹）と、今後について問われると「自分の評価よりも嵐があっての評価」とし、「（嵐は）絶対なくならない（感覚）」と力強く語った。
二宮からはSixTONESに対して、何を母体にしているかという質問が。メンバーたちは「ライブです」と口を揃えた。“音楽を1番大事にしている”SixTONESは、嵐のライブの作り方を知ってから、半年前からライブの打ち合わせをしているという。
感動的な雰囲気に包まれる中、田中が真剣な表情で二宮に「どうしたらもっと売れますか？」とガチ相談する場面も。二宮は“記録”が大切になるのではと答え、「6年分、1人ずつコンサートを演出する」と具体的にアドバイス。京本大我が総合プロデューサーを依頼すると、二宮は「松本（潤）さん送ります」と冗談めいて話し、田中が「おれらの打ち合わせ見たら潤くんブチギレるよ」と笑いを誘った。
【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES
今回は、5月31日をもってグループとしての活動を終了する嵐・二宮和也がゲストとして登場。「これからどういう基準で仕事を選ぶんですか」（松村北斗）「嵐はなくならない感覚？」（田中樹）と、今後について問われると「自分の評価よりも嵐があっての評価」とし、「（嵐は）絶対なくならない（感覚）」と力強く語った。
感動的な雰囲気に包まれる中、田中が真剣な表情で二宮に「どうしたらもっと売れますか？」とガチ相談する場面も。二宮は“記録”が大切になるのではと答え、「6年分、1人ずつコンサートを演出する」と具体的にアドバイス。京本大我が総合プロデューサーを依頼すると、二宮は「松本（潤）さん送ります」と冗談めいて話し、田中が「おれらの打ち合わせ見たら潤くんブチギレるよ」と笑いを誘った。