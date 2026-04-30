◆「そりゃ成績上がるわけだ…」超高速と超熟考をセットでやる勉強法

高校にも塾にも通わず、完全独学で東大にほぼトップ合格！『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）は、中3で東大合格を宣言し、偏差値45から完全独学で大逆転を遂げた著者の“驚異の勉強法”を全公開。「国語力」を軸に全科目を伸ばし、読書や四コマ漫画、恋愛ゲームまで活用して、コスパ・タイパよく学力を高める超実践的な1冊をもとに解説する。

一読で要点を掴み取る「速読即解」の鍛錬

過去問を制限時間の2分の1で解くには、問題文を素早く読んで解答する力が求められます。そのため、1回読むだけで要点をつかむ力が養われます。

思考の枠組みを壊す「強制的な自己改善」

制限時間の半分で解くと決めたら、「いつものペースでやっていたら、解けるわけがない。何か新しいことをしないとダメだ」と体感できます。そういう実体験をすることによる自己改善の繰り返しのプロセスに、学力を底上げするヒントが転がっているのです。

スピードの副作用を防ぐための「バランス調整」

半分の時間で解く狙いはそこにありますから、正解率が低くても気にする必要はまったくありません。一方、制限時間の半分で解く練習ばかりだと、問題文を雑に読んでしまう悪癖が身につく恐れがあります。

そこでセットでやってもらいたいのが、制限時間の2倍の時間で解くことです。

【解説】納得いくまで問いと向き合う「熟考」の効能

2倍の時間を使う目的は、スピードに逃げず「正解の根拠」を徹底的に突き詰めることにあります。半分で解く際に生じた「雑さ」を、この時間で丁寧に修正していくのです。

なぜその選択肢が正解なのか、本文のどの表現が決め手なのかを、まるで顕微鏡で覗くように精査することで、論理的な思考回路が強固に構築されます。

自分の「本当の限界値」を可視化する

時間をたっぷり使っても解けない問題があるならば、それは速読力以前に、語彙力や背景知識、あるいは論理構成の把握力が不足しているという証拠です。2倍の時間設定は、スピードという言い訳を封じ、自分自身の純粋な「地力」を真っ向から突きつける鏡となります。

ここで見つかった弱点こそが、今あなたが最優先で補うべき学習ポイントなのです。

振り子の幅が「本番の安定感」を生む

「超高速」と「超熟考」。この極端な二つのモードを行き来することは、脳にとって最高のストレッチになります。この「振り子の運動」を繰り返すと、不思議なことに本番の制限時間が「ちょうどよく、心地よい」と感じられるようになります。

スピードと正確性の両輪を意図的にコントロールできる感覚を身につけることが、揺るぎない自信を持って挑むための最短ルートとなるでしょう。

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。