月極駐車場を借りている父が「来月から月3000円値上げ」と言われたそうです。家賃なら交渉の話も聞きますが、駐車場でもそのまま受け入れないといけないのでしょうか？

月極駐車場の値上げは一方的に決められるのか？

結論から言うと、月極駐車場の賃料は必ずしも一方的に変更できるわけではありません。ただし、住宅の賃貸借契約とは異なり、駐車場契約は期間や解約条件が比較的柔軟なものが多く、貸主の裁量が広く認められる傾向があります。

駐車場の契約は「土地の一部を貸す契約」であり、建物の賃貸とは異なります。そのため、借主に対する保護は建物の賃貸借ほど強くないのが一般的です。結果として、貸主が値上げを提案しやすい状況にあります。

ただし、値上げはあくまで契約の変更にあたるため、借主の同意が必要です。一方的に「来月から値上げします」と言われても、法的には即座に強制されるものではありません。とはいえ、現実には同意しなければ賃料などの更新条件が合わず、契約が終了する可能性もあります。



契約内容によって対応は変わる

値上げに応じる必要があるかどうかは、まず契約書の内容を確認することが重要です。特に注目したいのは「更新条件」や「賃料改定」に関する記載です。

例えば、「契約更新時に賃料を見直す場合がある」と書かれている場合、更新のタイミングで値上げされる可能性があります。この場合、更新に合意するかどうかは借主の判断になります。合意しなければ契約が終了する可能性もあるため、結果として解約することになるかもしれません。

一方で、契約期間中に突然値上げを求められた場合は注意が必要です。契約期間中にもかかわらず一方的に金額を変更することは、原則として認められません。この場合は、契約内容を根拠に据え置きを求めることも可能です。なお、契約に特約がある場合は例外もあります。



値上げに納得できないときの対処法

値上げに納得できない場合、まずは貸主へ理由を確認することが大切です。例えば、周辺相場の上昇や管理コストの増加など、合理的な理由がある場合もあります。理由を知ることで、交渉の方向性が見えてくることもあります。

そのうえで、すぐに承諾せず、交渉することも選択肢の一つです。「急な値上げは困るので段階的にしてほしい」「周辺の駐車場と比べて高い」など、具体的な事情を伝えることで条件が緩和される可能性があります。

もし交渉が難しい場合は、他の駐車場を探すことも現実的な対応です。最近はインターネットで簡単に空き状況を調べられるため、近隣の相場を把握しておくと判断しやすくなります。移動や手続きの手間はありますが、結果的に費用を抑えられることもあります。



駐車場の値上げは冷静に判断しよう

月極駐車場の値上げは、必ずしも従わなければならないものではありませんが、契約内容や更新のタイミングによっては受け入れざるを得ない場合もあります。重要なのは、契約書を確認し、自分の立場を正しく理解することです。

納得できない場合でも、感情的に判断するのではなく、交渉や代替案を検討することで、より良い選択ができる可能性があります。駐車場は日常生活に欠かせないものだからこそ、条件をしっかり見極めて、自分に合った選択をすることが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー