「鹿や猪のジビエが食べられる」グルメも楽しめる“奈良県の温泉地”ランキング！ 2位「吉野山温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活がスタートして慌ただしい日々が続く中、少し足を伸ばして温かい湯船に癒やされたいと考えている方も多いのではないでしょうか。ゆったりとした湯浴みはもちろん、食事のクオリティーでも満足度の高い場所はどこなのか、気になるところです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「奈良県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「吉野山が有名で観光地として発展していると思うからグルメも期待」（40代男性／静岡県）、「観光地で知名度が高いから」（60代男性／愛知県）、「古都、奈良の中でも更に格式高い世界が吉野にありそうだから、食事も豪華だと思いました」（30代男性／静岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「鹿肉、川魚、山菜などの山の幸を使った郷土料理が楽しめるからです」（20代女性／静岡県）、「山菜などの山の幸や川魚の料理をいただけそうだからです」（40代女性／青森県）、「鹿や猪のジビエが食べられるから」（20代女性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「奈良県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：吉野山温泉／93票桜の名所として世界的に有名な吉野山にある温泉地が2位。ここでは、特産の葛（くず）を使った「葛料理」や、名物の「柿の葉寿司」など、奈良の伝統的な食文化を満喫できます。また、精進料理の流れをくむ滋味深い郷土料理も人気で、歴史ある景観と共に落ち着いて食事を楽しめる点が評価されました。
回答者からは「吉野山が有名で観光地として発展していると思うからグルメも期待」（40代男性／静岡県）、「観光地で知名度が高いから」（60代男性／愛知県）、「古都、奈良の中でも更に格式高い世界が吉野にありそうだから、食事も豪華だと思いました」（30代男性／静岡県）といったコメントがありました。
1位：十津川温泉／106票1位は、日本一広い村として知られる十津川村の十津川温泉でした。源泉かけ流し宣言の宿が多く、食の面では清流で育ったアユやアマゴの塩焼き、山の幸をぜいたくに使った「めはり寿司」などが絶品です。都会では味わえない野生味あふれる新鮮な食材と、村人の温かなおもてなしが美食体験をより深めています。
回答者からは「鹿肉、川魚、山菜などの山の幸を使った郷土料理が楽しめるからです」（20代女性／静岡県）、「山菜などの山の幸や川魚の料理をいただけそうだからです」（40代女性／青森県）、「鹿や猪のジビエが食べられるから」（20代女性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)