28日のマーリンズ戦は「ウィメンズナイト」として開催された

【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたマーリンズ戦に先発登板した。この日は妻やパートナーが登場曲を選ぶ「ウィメンズナイト」として開催され、大谷は真美子夫人セレクトの一曲で登場。作曲家本人も自身のX（旧ツイッター）で感謝を綴っている。

マウンドに向かう際にお馴染みの登場曲が変更され、球場を大いに沸かせた。ピッチング時にはアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」で使用される一曲である「canzoni preferite」が流れた。昨年の同イベントでも、真美子夫人のチョイスでTV版「ジョジョの奇妙な冒険」のエンディングテーマである「Roundabout」が流されていた。

「canzoni preferite」を作曲した菅野祐悟氏は自身のXを更新。「大谷翔平選手、楽曲を使用していただきありがとうございます！」と大興奮。そして「真美子さま、選曲していただきありがとうございます」と夫人にも感謝を届けた。続けて「とても光栄で、本当に嬉しいです。これからも心より応援しております！ やった〜」と喜びに溢れていた。

日本の大物音楽家も大喜びした粋な選曲に、SNS上のファンも大興奮の様子だ。「もしや奥様はジョジョ好き!?」「密かにまた使ってくれないかなーと思っていました」「!!!!」「最高やで」「ジョジョキター!!」「真美子さん本当、ジョジョ5部好きだねぇ」「選曲センス素敵すぎて真美子さんのファンにもなりそうです」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）