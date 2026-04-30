太腿の向きを変えればスイングのエラーが防げる【三觜喜一のKWレッスン】

太腿の向きを変えればスイングのエラーが防げる【三觜喜一のキーワードレッスン】

太腿のポジションをチェック

足のポジションによる動作変化は傾斜地で利用することができます。

上から下の軌道で打ちたい左足下がりでは、内股に構えておくことで、自然に腰が切り上がったバックスイングができ、ダウンブローに打ちやすくなります。

左足下がりでガニ股で構えると、バックスイングが低くなってしまい、ダフリなどのミスが出るので注意しましょう。

また逆にアゴの高いバンカーなどで左足をバンカーの外に出す場合には、すくい打つとうまく打てないので打ち込む必要がありので、左足を内股に構えると伸び上がってしまいミスのもとです。

こういう場合には、左の太腿を外に向けておくと、フォロースルーで体勢が低くなれるので、打ち込みやすくなります。

ですから煽り打ちで悩んでいる人は、左太腿を外に向けると左サイドの伸び上がりが抑制され、低く打ち抜くことができるようになります。

また、バックスイングで体が後ろに引けてしまうような人は、右足をやや内股にすると、バックスイングが切り上がってくるので、体が回りすぎたり、クラブがインサイドに引けすぎたりすることが防げるのです。

このようにスイングタイプによって、太腿の向きを変えることで、動作のエラーをかなりの部分防ぐことができます。

内股=上がる、ガニ股=下がると覚えておけば、いろいろな場面で動作を制御でき、クラブの入射角を変えることができます。

この仕組みを理解できたら、自分のアドレスをチェックしてみてください。

内股になったり、ガニ股になっている場合は、その太腿のポジションがスイング動作に影響を与えている可能性が大です。

そこに気付いたら、太腿のポジションを変えることで修正するといいでしょう。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一