太腿の向きを変えればスイングのエラーが防げる【三觜喜一のKWレッスン】

太腿の向きを変えればスイングのエラーが防げる【三觜喜一のKWレッスン】
太腿の向きを変えればスイングのエラーが防げる【三觜喜一のキーワードレッスン】
太腿のポジションをチェック
足のポジションによる動作変化は傾斜地で利用することができます。
上から下の軌道で打ちたい左足下がりでは、内股に構えておくことで、自然に腰が切り上がったバックスイングができ、ダウンブローに打ちやすくなります。
左足下がりでガニ股で構えると、バックスイングが低くなってしまい、ダフリなどのミスが出るので注意しましょう。
また逆にアゴの高いバンカーなどで左足をバンカーの外に出す場合には、すくい打つとうまく打てないので打ち込む必要がありので、左足を内股に構えると伸び上がってしまいミスのもとです。
こういう場合には、左の太腿を外に向けておくと、フォロースルーで体勢が低くなれるので、打ち込みやすくなります。
ですから煽り打ちで悩んでいる人は、左太腿を外に向けると左サイドの伸び上がりが抑制され、低く打ち抜くことができるようになります。
また、バックスイングで体が後ろに引けてしまうような人は、右足をやや内股にすると、バックスイングが切り上がってくるので、体が回りすぎたり、クラブがインサイドに引けすぎたりすることが防げるのです。
このようにスイングタイプによって、太腿の向きを変えることで、動作のエラーをかなりの部分防ぐことができます。
内股=上がる、ガニ股=下がると覚えておけば、いろいろな場面で動作を制御でき、クラブの入射角を変えることができます。
この仕組みを理解できたら、自分のアドレスをチェックしてみてください。
内股になったり、ガニ股になっている場合は、その太腿のポジションがスイング動作に影響を与えている可能性が大です。
そこに気付いたら、太腿のポジションを変えることで修正するといいでしょう。
【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一