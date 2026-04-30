【日本】
鉱工業生産（速報値）（3月）08:50
予想　1.1%　前回　-2.0%（前月比)
予想　2.4%　前回　0.4%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30
予想　50.1　前回　50.4（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30
予想　49.9　前回　50.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)

RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:45
予想　51.0　前回　50.8（RatingDog製造業PMI)

【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）14:30
予想　0.1%　前回　0.2%（前期比)
予想　1.2%　前回　1.2%（前年比)

ドイツ小売売上高（3月）15:00
予想　-0.8%　前回　-0.5%（-0.6%から修正）（前月比)　
予想　0.4%　前回　0.8%（0.6%から修正）（前年比)

ドイツ雇用統計（4月）16:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)　
予想　0.28万人　前回　0.0万人（失業者数)

ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）17:00
予想　0.2%　前回　0.3%（前期比)
予想　0.3%　前回　0.4%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.6%（季調前前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)　
予想　0.9%　前回　1.2%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）18:00
予想　0.9%　前回　1.3%（前月比)
予想　2.9%　前回　2.6%（前年比)　
予想　2.2%　前回　2.3%（コア・前年比)

ユーロ圏雇用統計（3月）18:00
予想　6.2%　前回　6.2%（ユーロ圏失業率)

ECB政策金利（4月）21:15
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【スイス】
KOFスイス先行指数（4月）16:00
予想　95.9　前回　96.1（KOFスイス先行指数)

【英国】
英中銀政策金利（4月）20:00
予想　3.75%　前回　3.75%（英中銀政策金利)

【米国】
個人所得・支出（3月）21:30
予想　0.4%　前回　-0.1%（個人所得・前月比)
予想　0.9%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（3月）21:30
予想　0.7%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想　3.5%　前回　2.8%（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.3%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　3.3%　前回　3.0%（コアPCE価格指数・前年比)

雇用コスト指数（2026年 第1四半期）21:30
予想　0.8%　前回　0.7%（前期比)

実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　2.0%　前回　0.5%（実質GDP・前期比年率)　
予想　1.6%　前回　1.9%（個人消費・前期比年率)
予想　3.8%　前回　3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　4.0%　前回　2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)

新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）21:30
予想　21.1万件　前回　21.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）
予想　182.4万件　前回　182.1万件（継続受給者数)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45
予想　55.0　前回　52.8（シカゴ購買部協会景気指数)

景気先行指数（3月）23:00
予想　-2.0%　前回　（前月比)

※予定は変更することがあります