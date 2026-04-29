股関節周りの筋肉を鍛えるのが鍵。１日15回【下半身ダイエットに効く】簡単習慣
「下半身の贅肉を落としたい」と感じているなら、強化すべきパーツの１つが下半身痩せの鍵と言われる“股関節周りの筋肉”にです。そこで習慣に採り入れたいのが、お辞儀をするだけというシンプルな動きのピラティスの簡単エクササイズ【股関節スクワット】になります。正しい姿勢で股関節を折り曲げることで、太もも裏やお尻など、股関節周りの筋肉を集中的に強化しましょう。
🌼太ももがみるみる痩せやすく。１日３分【かちこち股関節をほぐす】簡単ストレッチ
股関節スクワット
（１）真横から見て自然なS字カーブを描く立ち姿勢になる
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら両脚の付け根の関節を動かしながら上半身を前方に倒す
▲息を吐くとき、お腹は薄くしたままをキープします
（３）上半身を倒しきったところで再び息を吸って、息を吐きながらお尻と太ももの裏を縮めるようなイメージで上半身を最初の位置に戻す
▲息を吐くとき、お腹は薄くしたままをキープします
これを“１日あたり15回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには、「常にお腹を薄くした状態で行うこと」がポイント。また、お腹とひざと脚の向きがそろっていない状態、ひざが曲がった状態、脚の付け根から曲げずに背中だけを曲げた状態、お尻を後ろに突き出した状態にならないように注意しましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞