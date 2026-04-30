◆米大リーグ ドジャース２―３マーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２打数ノーヒット３四球１盗塁の内容だったが、チームは連敗を喫した。２カードぶりの負け越しとなった。大谷は１点を追う９回に２四球と犠打で１死二、三塁で迎えた５打席目は申告敬遠だった。続くフリーマンの二ゴロがきわどいプレーでチャレンジとなったが、結局併殺打となってゲームセットとなった。

これで１３連戦を６勝７敗と負け越しで終えた。４得点以下の試合が計７試合。前日は１得点、この日も２得点にとどまり、ロバーツ監督は「全体として、シーズン序盤のような打撃はできていない。コロラドあたりから少し落ちてきた印象。打撃は波があるものだけど、チーム全体の数字はリーグ上位でも、ここ１０日くらいは噛み合っていないし、必要な場面でヒットが出ていない」と首をひねった。

先発のグラスノーは、５回２／３を投げて２被弾２失点と試合を作った。だが、同点の８回に３番手右腕クラインが２死二塁から一塁後方へのポップフライがヒットととなり、勝ち越しの生還を許した。

チームは３０日（同５月１日）は休養日で、５月１日（同２日）から敵地・カージナルス戦に臨む。