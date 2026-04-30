間口3.8メートルの3階建て住宅 10畳超の土間空間に驚き『渡辺篤史の建もの探訪』
俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜 前4：25）5月2日放送回では、東京都江東区に建つ個性的な住宅「街につながる土間のある家」（佐藤邸）が紹介される。
【写真】高さ5m 開放感が魅力な吹き抜けダイニングキッチン
同住宅は路地の奥に位置する東西に細長い敷地に建ち、間口は3.8メートルの3階建て。1階の出入り口には3本引きの木の框のガラス戸を採用し、印象的な外観を形成している。
特徴的なのが、10畳以上の広さを誇る玄関土間だ。現在はホームパーティーなどに活用されているが、車庫や店舗としても転用可能な多目的空間となっている。この奥行きのある空間を実現するため、南側には幅の狭い耐力壁を多数配置し、その間を収納として活用している。
2階は階段を挟み、西側にダイニングキッチン、東側にリビングを配置。スケルトン階段によって空間全体に視線の抜けを生み出している。ダイニングキッチンは高さ5mの吹き抜けとなっており、構造壁を南北に設けることで強度を確保。リビングは低い天井と床による落ち着いたソファスペースと、吹き抜けに面した開放的な空間の2つの居間を並列させた構成が特徴だ。
3階にはキャットウォークのような廊下が広がり、共有のライブラリーとして機能。西端に夫の書斎、中央に寝室、東端に妻の書斎を配置し、妻の書斎はリビングの吹き抜けとつながる設計となっている。さらに屋上にはテラスも設けられ、都市住宅でありながら多様な居場所を確保している。
限られた間口の中で開放感と機能性を両立させた佐藤邸。街とのつながりを意識した土間空間をはじめ、随所に工夫が光る住まいとして注目される。
竣工：2024年9月
敷地面積：63.7平方メートル（19.3坪）
建築面積：44.5平方メートル（13.5坪）
延床面積：128.1平方メートル（38.8坪）
構造：木造在来工法
設計：阿蘓俊博／アソトシヒロデザインオフィス
【写真】高さ5m 開放感が魅力な吹き抜けダイニングキッチン
同住宅は路地の奥に位置する東西に細長い敷地に建ち、間口は3.8メートルの3階建て。1階の出入り口には3本引きの木の框のガラス戸を採用し、印象的な外観を形成している。
特徴的なのが、10畳以上の広さを誇る玄関土間だ。現在はホームパーティーなどに活用されているが、車庫や店舗としても転用可能な多目的空間となっている。この奥行きのある空間を実現するため、南側には幅の狭い耐力壁を多数配置し、その間を収納として活用している。
3階にはキャットウォークのような廊下が広がり、共有のライブラリーとして機能。西端に夫の書斎、中央に寝室、東端に妻の書斎を配置し、妻の書斎はリビングの吹き抜けとつながる設計となっている。さらに屋上にはテラスも設けられ、都市住宅でありながら多様な居場所を確保している。
限られた間口の中で開放感と機能性を両立させた佐藤邸。街とのつながりを意識した土間空間をはじめ、随所に工夫が光る住まいとして注目される。
竣工：2024年9月
敷地面積：63.7平方メートル（19.3坪）
建築面積：44.5平方メートル（13.5坪）
延床面積：128.1平方メートル（38.8坪）
構造：木造在来工法
設計：阿蘓俊博／アソトシヒロデザインオフィス