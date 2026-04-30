「審判はプレッシャーに屈した」アーセナルへの“ノーPK判定”にレジェンドOBが憤慨！ 元イングランド代表の英雄も「同情する」【CL準決勝】
アーセナルは現地４月29日、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。44分にヴィクトル・ヨケレスのPK弾で先制するも、56分にフリアン・アルバレスにPKを決められて１−１で引き分けた。
この試合での判定が物議を醸している。１−１で迎えた78分、敵陣ペナルティエリア内でエベレチ・エゼがダビド・ハンツコに倒される。主審はPKと判定するも、VARが介入。オンフィールドレビューの末にPKは取り消された。
英公共放送『BBC』によると、このジャッジについてアーセナルのレジェンドOBである元イングランド代表のマーティン・キーオン氏は、次のように不満を露わにした。
「審判はそもそもモニターを見る必要すらなかったはずだ。（アトレティコのディエゴ・）シメオネ監督が見守るなか、審判はプレッシャーに屈したのだと思う。明らかに接触があったし、ハンツコのプレーは不器用だった」
また、『now.arsenal』によれば、元イングランド代表の“英雄”スティーブン・ジェラードも「決して明白な判定ミスではなかった。アーセナルに同情するよ」と述べている。
なお、アーセナルの本拠地エミレーツでの第２レグは５月５日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アーセナルOBらが不満を露わにしたノーPKシーン
この試合での判定が物議を醸している。１−１で迎えた78分、敵陣ペナルティエリア内でエベレチ・エゼがダビド・ハンツコに倒される。主審はPKと判定するも、VARが介入。オンフィールドレビューの末にPKは取り消された。
英公共放送『BBC』によると、このジャッジについてアーセナルのレジェンドOBである元イングランド代表のマーティン・キーオン氏は、次のように不満を露わにした。
また、『now.arsenal』によれば、元イングランド代表の“英雄”スティーブン・ジェラードも「決して明白な判定ミスではなかった。アーセナルに同情するよ」と述べている。
なお、アーセナルの本拠地エミレーツでの第２レグは５月５日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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