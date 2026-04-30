日本橋を歩けば、そこかしこに和菓子の老舗や名店があります。それらを巡り巡って大調査。厳選の名菓をご紹介します。上質なおやつの時間を存分に楽しみましょう。

江戸末期から愛され続ける憩いの場『甘味処 初音（はつね）』＠人形町

天保8（1837）年の創業以来、焼失や移転を乗り越えながらも同じ場所に店を構える東京最古の甘味処。

素材や作り方は変えていないため、白玉クリームあんみつのこし餡はしっかり甘い。でも、口中でほどけるように柔らかい寒天やほんの少し歯応えのある白玉と合わせると、全体が上品にまとまったやさしい味わいに。

白玉クリームあんみつ 1250円

白玉クリームあんみつ 1250円 つぶ餡、白蜜も選べる

黒蜜も付きっきりで灰汁を取るそうで、濁りのない上品な甘みがあんみつにそっと馴染むのだ。後味が実に快く、もっと食べたいと思うほど。

あんみつに白玉をのせたい、妊娠中で酸っぱいものが食べたいなどお客様の要望で増えたというメニューが多いのはお客様思いの証。変わらぬ味だけでなく心も引き寄せられてしまうのだ。

『甘味処 初音（はつね）』 約30年に改装した店内は、店名の由来になった初音の鼓にちなんで鼓のデザインが随所にあしらわれている

［店名］『甘味処 初音（はつね）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町1-15-6

［電話］03-3666-3082

［営業時間］11時半〜18時

［休日］火

［交通］地下鉄半蔵門線ほか水天宮前駅8番出口から徒歩1分、日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩2分

舌と心で感じるお茶と海苔の無限の可能性『山本山 ふじヱ茶房』＠日本橋

江戸で初めて煎茶を売り出し、6代目が玉露を発明したという『山本山』。創業の地に立つこちらの茶房でお茶の新たな魅力を伝えるべく考案されたのが、「茶菓講」と名付けられたアフタヌーンティー。

甘夏と炒りゴマを合わせたまろやかで甘酸っぱい抹茶嶺岡豆腐、バレンシアオレンジと大納言と抹茶テリーヌの爽やかなハーモニーなど、ユニークな組み合わせにわくわくさせられる。

茶菓講 煎茶セット 6000円

茶菓講 煎茶セット 6000円 お茶のドリンク（アルコールも可）も2種類選べる。玉露セット8000円も

山本山と言えば忘れてはならない海苔も組み込まれ、格の違う濃厚な香りと旨みにも感動！

お茶は三煎目までスタッフが目の前で淹れてくれる。最後の一滴が落ちるまで待つ静寂のひとときに心が洗われるよう。お茶の深い味わいはもちろん、それだけではないお茶の底力を実感する。

『山本山 ふじヱ茶房』大きな窓と高い天井のゆったりとした店内

［店名］『山本山 ふじヱ茶房』

［住所］東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋三井ビルディング1階

［電話］03-3271-3273

［営業時間］11時〜17時半（17時LO）

［休日］不定休

［交通］地下鉄東西線ほか日本橋駅B10出口から徒歩1分

撮影／小澤晶子、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、日本橋のお店で食べる和の名菓の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】たっぷりのトッピングがのったやさしい甘さのあんみつ（10枚）