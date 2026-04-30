ヤクザを追い詰めたツケは「一般国民」へ…暴力団排除条例をすり抜ける「秘密組員」の増殖と「セカンドバッジ」制の闇

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

鼠小僧次郎吉

では、「義賊」とされる鼠小僧次郎吉はどうか。江戸後期に実在した人物だが、大名や旗本の屋敷だけに忍び込んで大金を盗み、人を傷つけず、庶民に金を撒いたとも伝わる。

が、これも前出の矢田挿雲によれば、「鼠小僧の記録を見ると盗んだ金銭を分け与えた事実はどこにも記されておらず、盗んだ金の大半は衣食住の贅沢につかい、その他は酒食遊興または博打の資本に使い際立って貧民に施した形跡はない」と義賊説を否定している。

つまり、やくざとやくざ物語は違う。実在するやくざは後世、暴力団といわれる犯罪グループへと変身する。物語のやくざはその時々の人がいいように夢を見るためのこしらえ物である。

やくざが善行を重ねても、さして越えがたい矛盾にはならないはずだが、なぜか善行を重ねることはない。「強きをくじき、弱きを助け」はやくざの実行を伴わないスローガンであり、生活における格好つけのようなものだろう。

田岡時代の元山口組直系組長・山本次郎はその著『むちゃもん』（宝島社）の中で言っている。

任侠道といわれるものもそうだろう。

義理も人情も本来、個人の心にやどる意識だ。集団で共有すれば政治になる。力が強い者の理屈に合わせていくようになる。

任侠道は滅亡へと追い詰められたやくざの何らかの脱出法に結びつくものではない。

非指定暴力団という道

私は暴力団対策法に関係する「非指定暴力団」が何らかの脱出法に結びつくのではないかと考えたことがある。非指定暴力団は東声会（東京六本木）、十代目飯島連合会（台東区）、3代目侠道会（尾道市）、九州3代目村上組（大分市）など39団体もあるようだ。

「非指定暴力団」は暴力団対策法に基づく都道府県公安委員会からの指定を受けていない暴力団組織を指す。指定暴力団と比較すると規模が小さかったり、活動が特定の地域に限定されていたりするケースが多いが、暴力団対策法に基づく中止命令や再発防止命令などの規制を受けず、刑法や一般法令による取り締まりが中心になる。暴力団対策法の27項目の暴力的要求行為に対する特例措置は適用されない。

ただし暴力団排除条例、暴力団排除条項には反社会的勢力の排除が謳われているため、「非指定暴力団」であることのメリットはほぼないとみられる。

組主導による半グレの生成

暴力団は八方塞がりの状態だが、組を解散同然に持って行き、組員をして正業を営ませる方法がないわけではない。絆會で一部用いられている方法である。

自然発生的に生まれた方式とも見えるが、どういうやり方なのか。

高齢化著しい暴力団業界にあっても、ごくたまに20代、30代の若者が「組に入りたい」と言ってくる。面談した組長は答える。

「わかった。しかし、今、組員になれば一生苦労がついて回る。若いあんたにはあまりに気の毒だ。よってあんたを組に登録しない。今までやっている仕事は捨てずに、そのまま続けてくれ。うちのほうは何某が担当する。この者と連絡を取り合って月々指導を受けてほしい」

暴力団の事務所が組員登録しないと、警察もその者が組員だと認定できない。警察の調査はそこまで緻密ではないからだ。

と、ここに生まれるのが秘密組員である。秘密組員は組員と認定できないから、暴対法も暴排条例も適用されない。法的には文字通りカタギであって、一般人と同様の生活を営める。

絆會は2022年の春から「セカンドバッジ」制を採り始めた。新規の入会希望者には會の代紋が入らない第2のバッジを交付する。当初300個のバッジを用意して足らず、追加で200個注文したという。

これを組員のアングラ化、あるいは組主導による半グレの生成と見るのはたやすいが、絆會では警察に反社と認定させない自警団のような組織、あるいは私塾のような組織を目標にしていると主張する。解散して5年経てば暴力団とのつながりも消え、たとえ任侠道を唱える団体として存在しても、普通の任意団体として社会に通用する可能性があるのかもしれない。

暴力団を経済的、社会的に追い詰めたところで非合法犯罪者の増加、受刑者の増加による一般国民の負担の増加を招くだけである。やくざ美談物語は現実には存在しないにせよ、やくざ無残物語を放置するのは一般国民にとって得策ではない。

【後編を読む】元山口組幹部「山口組はすみやかに解散するべきだ」…消滅を目前にした暴力団が最後に正そうとした「ヤクザの威厳」

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