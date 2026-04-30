アイス作りに初挑戦し、いざ食べようと思ったら…５歳息子に訪れた予想外の「悲劇」とは

7歳の娘と5歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、5歳の息子が初めてアイス作りにチャレンジした日のこと。「まだかな〜？」と何度も冷凍庫の中で冷やし固めているアイスを確認し、出来上がりを楽しみにしていた息子でしたが、母であるはなゆいさんも予想していなかったことが起きてしまい…少し寂しくもあり、愛おしくもあるエピソードをお伝えします。

「自分で作る」にテンション上がる子どもたち

こんにちは、小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。皆さんはおうちでお子さんとおやつ作りをしますか？

ゼリーやホットケーキのような簡単なものでも「自分で作る」というだけで、テンションが爆上がりする子どもの姿って、かわいいですよね。

「これ自分で作ったやつ！」と何回も言ったり、「まだかな〜」と冷蔵庫や冷凍庫を何度も開けて確認したり、まだできていないのに「もう食べていい？」と確認したり、ワクワクが伝わってきて、こちらまでウキウキ気分をもらえます。

しかも、自分が作った（工程に関与した）ときって、（謎に）めちゃくちゃ自信満々だったりしません？

「絶対おいしいから！」「見ててね、すごいの作ったから！」

その自信どこから？っていう言葉が飛び出してきそうなほど（笑）。でも“自信満々な顔”がまぶしくて、もっと見たくなっちゃう。

先日、我が家では5歳児のおーちゃんがヨーグルト＆フルーツ＆はちみつを使って、アイスに作りに挑戦したときのこと。

材料を一生懸命混ぜて、型に流して「早く食べたい！」と何度も冷凍庫を覗いて、ようやく完成。満を持して、自信満々に“お披露目タイム”が始まったのですが、その後、予想外の展開が待っていました。

「大丈夫」と自分に言い聞かせたのに…

このアイス、ヨーグルト、フルーツ、はちみつだけで作る至ってシンプルなものなんですが、我が家の定番なんです。分量はかなり適当ですが「ミキサーにかけたフルーツ」「そのままのフルーツ」を両方入れるのがポイント。こうすることで、なめらかさとゴロッと感の両方を楽しめるようになります。

と、レシピ的には平和なお話なのですが、今回お伝えしたかったのは、おーちゃんに訪れた“時間差で来る感情”。そこに母はグッと来ました。

冷凍庫で冷やし固めていたアイスをいざ食べようと型から抜いたとき、アイススティックだけがスポっと抜けて……失敗したその瞬間は「まあいっか、スプーンで食べればいいし」と受け入れていたのに、自分以外が上手に抜いたのを目にしたとき、感情が急降下して涙が溢れちゃう。

「大丈夫、平気」と自分に言い聞かせたはずなのに、後からじわっとくるやつ。これ、大人でもありません？

理屈では納得できても気持ちが追いつかない。うまくいかなかったことも含めて、自分の中で消化しようとする、そんな複雑な葛藤と向き合うおーちゃんの姿がたまらなく愛おしく思えました。

こうした経験を積み重ねることで、少しずつ“気持ちの扱い方”を覚えていくんだろうな。

ちなみに、アイスを食べた後にママに「これは身体にいいよね？(だからたくさん食べてもいいよね？)」と聞いてきたおーちゃん。あんなほろ苦い経験のあった後でも「アイス愛」は揺るがないのでした。

お弁当を残して帰ってきた娘に「なんで？」と問い詰めた母がその返答から学んだこと