「早稲田」か「東洋」か…「プロ野球」ではなく大学に進学した甲子園優勝投手の選択

プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。

連載『1985 英雄たちのドラフト』

第４回「石田文樹」（後編）

【前編記事】41歳で急死した甲子園優勝投手…清原和博が「心に残る数少ない投手でした」と悼んだ男の順風満帆だった「前半生」

プロのスカウトからのエール

1984年夏の甲子園の優勝投手となった取手二高のエース・石田文樹は、一躍、日本中の注目を集めるようになった。

「とにかく、村のヒーローみたいになっちゃった。学校でも家でも、色紙をドッサリたのまれてるんですよ。（中略）韓国から帰ったら、学校にでっかい段ボール１箱分の手紙がきてた。１万通ぐらいかなぁ。まだまだ読み終わりませんねぇ」（石田文樹のコメント／『セブンティーン』1984年10月9日号）

となると、気になるのは「プロか、大学進学か」という卒業後の進路である。甲子園の優勝投手なら誰しもその去就に関心を抱くのは当然で「将来は大学進学かプロのどちらかです」（『週刊明星』1984年9月6日号）と、石田自身は明言を避けながら、どことなく、プロからの誘いを待っているようにも映る。と言うのも、プロのスカウトは石田にエールを送っていたからだ。

『週刊ベースボール』（1984年8月20日号）では「この夏の球児たちを“品定め”してみよう 12球団のベテランスカウトたちが明かす『これが金の卵だ』」なる特集記事を組んでいる。「ビッグ1は田口（都城）、続くは石田（取手二）嶋田（箕島）金野（大船渡）」というリードにもあるように、都城高校の左腕のエース・田口竜二に次ぐ2位評価として石田の名前が挙げられ、文中では巨人、横浜大洋（現・横浜DeNA）、阪急（現・オリックス）のスカウトが、石田の素質を高く評価している。

「田口はセンバツで見たけど、変化球が多すぎるよ。左という魅力はあるけど……。肩もやってるしね。故障さえ治ればむしろ取手二の石田の方がいいんじゃないか」（当時、阪急ブレーブス編成部長だった藤井道夫のコメント／同）

「一見プロ向きじゃないようだが、キレのいいボールを投げるし、根性がいい。十分やれるよ」（当時、横浜大洋ホエールズスカウトだった中塚政幸のコメント／同）

事実、奈良国体後に野球部に退部届を出すと、西武ライオンズを除く11球団のスカウトが「もし、指名したらよろしく」と学校まで挨拶に訪れている。そのことを思うと、石田の評価は低くなかったどころか、むしろ高かったと見るべきだろう。

石田文樹を取り巻く当時の状況について、チームメイトだった吉田剛はこう述懐する。

「石田の本心はあいつ自身にしかわからんところやけど、プロから上位指名されたら行く気はあったと思う。ただ、国体の後に、東洋大学の関係者が学校に来て『石田と吉田の両方欲しい』って言われたことがあった。あいつは俺と違って真面目だから、悩んでたとは思う。そうでなくても、大学推薦の話は結構あったし、そういうのが続くわけやん。それに学校としては『大学に行かせたい』みたいな思惑もおそらくあったからね」

「上位で指名されたらプロでやりたい」

かつて、西武ライオンズの黄金時代を支えた松沼博久・雅之の“松沼兄弟”は取手二高OBで、高校卒業後は兄弟ともに東洋大学に進学している。つまり、取手二高と堅いルートを持つ東洋大が、甲子園制覇の立役者である石田文樹と吉田剛を“両獲り”しようと考えるのはごく自然なことで、取手二高にとっても、強豪大学とのルートをさらに強固なものにしようと考えても不思議はない。他の運動部との兼ね合いもあるからだ。

これら事情を加味すると「真面目」な石田文樹は「プロか、進学か」で大いに揺れていたと考えるべきだろう。

そんな最中『日刊スポーツ』（1984年11月8日付）に「石田プロ拒否」という見出しが躍った。

《夏の甲子園優勝投手、取手二・石田文樹投手（18）は7日、プロ入りを拒否、早大進学一本に絞ったことを明らかにした。石田はこの日午前、一昨年から採用された早大教育学部体育学専修特別選抜制度の願書を郵送。「ドラフトで指名されてもプロ入りの意思はない」と語り、熱心に勧誘された東洋大進学も断った。（中略）

国体終了時点では「上位で指名されたらプロでやりたい」と語っていた石田が早大進学に傾いたのは、早大側の熱心なアプローチだった。10月20日に早大野球部から「うちには特別選抜制度という制度があるが、受けてみないか」と電話で誘われたのがきっかけ》（同）

右の記事にある「特別選抜制度」は「体力、学力ともに優秀な学生の入学で活力を──」を目的に、1982年より施行された新しい入試制度で、前年には夏の甲子園で全国制覇をはたした池田高校内野手の江上光治がこの制度を利用して早大進学をはたしている。

気になる条件は、32の競技のうち、全国規模の大会でベスト4以上の実績と、高校2年生までの学科評定3・5以上という狭き門となるが、石田はいずれもクリアしており、大学進学を望んでいた両親の希望もあって、11月7日午前に願書を郵送したのである。

「国体でもかなり打たれたし、自信がない。大学で実績を残してからプロ入りを考えたい。（中略）2、3年生ぐらいまでには神宮のマウンドを踏みたい」（石田文樹のコメント／同）

石田の本心がどこにあったのか、故人となった今となっては知る由もないが、ともかく彼の進路は早大進学で決まった。ここまで状況が整った以上、プロがおいそれと手を出すことは不可能だろう。

そして、石田文樹の進路を決めた早大特別選抜制度は、皮肉なことに、翌年のドラフトでも“効力”を発揮するのである。

【毎週水曜日更新】5月6日配信の第5回に続く

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