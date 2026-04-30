『ばけばけ』の松江も東京も実は「京都の撮影所」…「時代劇の本数減少」時代の生き残り策

『京都撮影所案内』の著者・高鳥都氏が撮影所の裏側をナビゲート。関係者以外立ち入り禁止の貴重な写真とともにお届けします。先月最終回を迎えたNHKの朝ドラ『ばけばけ』、あの松江も東京も実は京都で撮られていた!?

時代劇の本数が激減

昨年7月、『京都撮影所案内』（立東舎）という著書を刊行した。京都太秦の松竹撮影所と東映京都撮影所──長い歴史を持つ両スタジオを取材し、関係者22名のインタビューとともに「2025年の時代劇」を記録したビジュアルドキュメントだ。ありそうでなかった史上初の1冊ゆえ、多くのメディアで取り上げられ、読者からもありがたい評価をいただいた。

時代劇の本数が激減し、ジャンルの危機が叫ばれて久しい。「絶滅寸前」という言説もある。しかし今なお東映と松竹を中心に映画・ドラマとしての時代劇は作り続けられており、厳しい状況のなか各パートのスタッフも健在、今年2月には東映の大作『木挽町のあだ討ち』が公開されたばかりだ。

そして、京都の撮影所で作られているのは時代劇だけではない。生き残りをかけて現代劇も請け負っている。近年は外部の作品も多く、2021年秋に始まったNHK朝の連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』では川栄李奈演じる時代劇好きのヒロインが条映太秦映画村に勤務し、撮影所の人たちと交流を重ねた。

条映太秦映画村のモデルは「東映太秦映画村」、ずばり映画村でのロケーションが行われた。映画界の斜陽に抗い、撮影所を存続させるべく東映がオープンセット（江戸の町並み）を観光地化したのが1975年のこと。現在は50周年と前後して大規模なリニューアル工事が行われており、今年3月に「太秦映画村」という名称変更とともに再出発を果たした。

さかのぼれば、2000年の朝ドラ『オードリー』も太秦を舞台にしており、大京映画撮影所として松竹京都映画撮影所（当時）が登場。『必殺仕掛人』をモデルにした劇中作『惨殺浪人夢死郎』をめぐるトラブルまで描かれた。

『オードリー』『カムカムエヴリバディ』ともに時代劇の裏側を扱っており、近年大ヒットを記録した自主映画『侍タイムスリッパー』も同じく“苦境のバックステージもの”──太秦映画村の第1期リニューアルオープンに当たっては、『侍タイ』のスピンオフドラマ『心配無用ノ介 天下御免』の公開撮影が行われ、話題を集めた。

撮影所に現れた「分割された巨大な橋」

筆者が『京都撮影所案内』の打ち合わせで松竹撮影所を訪れた2025年3月、オープンセットには「巨大な橋」が建てられていた。しかも、2ヶ所に半分づつ。スタッフに聞いたところ、次の朝ドラだという。ちょうど1年後、今年3月に最終回を迎えた『ばけばけ』のことである。

明治初期の松江を舞台にした『ばけばけ』、主人公の松野トキ（郄石あかり）が行き来する町並みは松竹撮影所のオープンセットであり、時代劇の風景が活用されている（住居まわりや室内はNHK大阪放送局のセット）。

たとえば、ヘブン先生（トミー・バストウ）が旅館を出て目にする、幻想的な朝の景色。そしてトキがスキップする橋のたもと。どちらも同じ通りであり、『ばけばけ』の城下町・松江を象徴するロケーションだ。

手前の松江大橋こそ朝ドラ用に組まれたものだが、奥の橋は90年代から時代劇でおなじみ“例の場所”であり、松竹撮影所のトレードマークとなっている。第1話で没落士族の身を嘆く司之介（岡部たかし）が佇んだのもこの橋であり、大河ドラマ『べらぼう』の初回にまで登場していた。

「橋南」──松江大橋の向こう側は遊廓の設定だが、そちらは松竹撮影所のスタッフから「清兵衛・利休裏」と呼ばれている路地が使用された。個性に乏しい通りだけに変幻自在、『ばけばけ』では建物に赤い格子を入れて娼家となった。

『ばけばけ』でも映し出された桜の木は、必殺シリーズの主演俳優・緒形拳が植樹したものであり、「緒形桜」と名づけられている。

手狭な撮影所を「広大な明治」に見せる知恵

トキの前夫・銀二郎（寛一郎）は東京に出るが、その繁栄を象徴するかのような大通りも松竹撮影所のオープンセット。商家が立ち並び、突き当たりに白壁の蔵がある通称「メイン通り」がトキと銀二郎の人力車デートの舞台に選ばれた。

トキとヘブンが結婚し、松野一家が上京した『ばけばけ』後半にもメイン通りは登場。のれんや看板などの飾り変えによって、同じ東京ながら別場所に仕上げている。たとえば第116話、帝大をクビになったことを家族に明かせぬまま出勤し、人力車から降りて歩くヘブン先生の後ろ姿が印象的だ。

このメイン通りは、前述の橋に向かう通りと清兵衛・利休裏の通りに挟まれており、松竹撮影所はこれら3つの道で主に構成されている（そのほか長屋や堀端、武家屋敷などが存在）。東映に比べてコンパクトで、周囲が住宅街なのも特色のひとつである。

怪談のネタを集めるトキの点描においても松竹撮影所の各所を駆使。ほとんど気づかれていないだろうが、第1話で司之介が佇んだ橋までアングルを変えて（もちろん松江ではなく東京という設定で）再利用されている。

かくのごとく意外と手狭な撮影所をフル活用して、数々の時代劇が生み出され、『ばけばけ』では明治の松江や東京に“ばけた”という次第。『京都撮影所案内』には、そんな創意工夫が細かく記されている。最後に必殺シリーズの撮影・監督を手がけた石原興氏のコメントを同書から引用しよう。

「狭いオープンセットで、いかに上手く処理するか……いちばん大事なのは、特徴をつけた建物があると困るんですよ。だからオープンを改修したときも美術に頼んで、なるべく特徴のない建物を作ってもらった。そうしといて作品ごとの飾り付けで変化を出す。橋や奉行所は仕方ないけど、それ以外はクセのない建物ばっかりでしょう」

石原氏いわく「貧乏会社だからこそ生まれた表現」の一端が、朝ドラにまで生かされていることがよくわかる。そのほか『わろてんか』『おちょやん』『ブギウギ』など、NHK大阪放送局の朝ドラでは松竹撮影所が頻繁に使用されており、いつかまた“あの町並み”を見かける機会がありそうだ。

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