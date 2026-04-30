沖縄出身のお笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんが4月27日、Xを更新。沖縄のご当地ドリンクを紹介し、注目を集めている。



【写真】「これ、1パックをラッパ飲みで…」沖縄出身お笑い芸人がオススメ…沖縄ご当地ドリンク

真栄田さんは「沖縄に来てる観光客。オリオンビールのTシャツ着て、ブルーシールのバック持って終わりじゃないからな」とはじめ、写真をアップ。「これ、1パックをラッパ飲みで飲み切って沖縄だからな」と添えられた写真には、沖縄森永乳業の商品「森永カフェ」のパックが写っている。



「森永カフェ」はコーヒー入り清涼飲料。沖縄森永乳業の公式サイトには「県民の皆様におなじみの森永カフェミルクとコーヒーの絶妙なバランス！すっきりとした味わいをお楽しみいただけます」と紹介されている。



真栄田さんの投稿には多くの沖縄出身の人たちが反応。SNS上では沖縄の言葉で「だある！」（同意を示す言葉）や、「ヌチグスイやっさ」（「命の薬だね」の意味）などのリアクションが。



ほかにも「このカフェおいしいですよね」「紙パックにストローさして持ち歩くのが沖縄スタイル」「高校時代はみんな飲んでた」「森カフェなつかしいですね」「初めて見た！コレが沖縄のスタバですね」などのコメントも寄せられた。