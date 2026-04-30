「これって違反？」そう思う意外な落とし穴が交通法規には存在します。

【写真を見る】高速道路の追越車線を走り続けるのは交通違反の可能性が…走行するポイントと安全運転に必要なこととは 警察に聞いてみた GWお役立ち情報（山形）

ゴールデンウィークは、帰省で高速道路が混雑するタイミングです。そんな時だからこそ確認したい、高速道路の正しい走り方を取材しました。

それは「追越車線の走り方」です。皆さん、考えたことはありますか？油断すると交通違反になってしまうかも？

高速道路の「追越車線」は、走行し続けてはいけない！？

高速道路の「追越車線」は「車両通行帯のうち、一番右側」を指す言葉です。高速道路では時折、この「追越車線」をずっと走り続ける車をみかけます。

山形県警察本部高速道路交通警察隊に聞くと、そもそも「追越車線」はずっと走り続けていいところではありません。

高速道路では、「左側端から数えて１番目の車両通行帯を通行しなければならない」ことが道路交通法で定められています。

追越車線以外の車両通行帯で通行ができるのに、追越車線を走行し続けると、交通違反になるということです。

通行帯違反というもので、付加点数1点、反則金は普通車で6000円になります。

では、どのくらいであれば、追越車線を走ってもいいのでしょうか。

追越車線を走行して良い時間のきまりは“ない”

追越車線を走行して良い時間のきまりがあるのか聞いてみると、「『〇分までなら走行しても良い』というような決まりはありません」との回答がありました。

しかし、高速隊では「左側端から数えて１番目の車両通行帯を通行しなければならない」という決まりがあること、そして、国家公安委員会が告示する「交通の方法に関する教則」に「最も右側の追越車線を通行して追い越した後は、速やかにそれ以外の車線に戻らなければならない」となっていることをあげました。

「追越車線は、追越をするときに走行できるものと考えてください」としています。

追越車線は、“追越するときに走行する”。その後は“速やかに”それ以外の車線に戻る。これがポイントになるようです。

また、追越するための時間や距離はその状況で変わるため、できる限り安全な速度と方法で進行してほしいということです。

片側３車線以上の道路の場合は？最高速度の遅い順に左から

片側3車線以上の道路の場合、最も右側の車両通行帯は追越のために空けておき、それ以外の車両通行帯を通行することになります。

具体的には、最高速度制限が時速80キロの大型貨物車、大型特殊自動車、トレーラーなどが最も左側の車両通行帯。

最高速度制限が時速100キロの乗用車、大型自動二輪などがその右側というように、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を走行するということです。

ただ、道路標識などで走り方が指示されているときは、それに従ってほしいとしています。

進路を戻すときは追い越した車全体がルームミラーに映ってから

警察では、追越しをする場合について、早めに合図をし、追越し車線の車の動きなどに注意してから追越しをしてほしい。特に、進路を戻すときは追い越した車全体がルームミラーに映ってからにしてほしいとしています。

また、最も右側の車両通行帯を通行し続けると、制限速度を超えて走ってしまったり、車間距離が短くなったりして、いつの間にか危険な状態になることも。

他の車が追越しできず、スムーズな車の流れができなくなるなど、迷惑にもなるとして、安全な運転を呼びかけています。

いずれにしても大切なのは「安全運転」です。規則を守り、周囲に気を配り、安全に走る。これが自分と家族を、ほかの誰かをも守ることにつながるのだと思います。