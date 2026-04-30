松尾翠アナ、夫・福永祐一氏との“デート”ショット公開 夫婦で京都を街歩き「お二人ともほわほわ優しいエネルギー」「癒されました〜」
フリーアナウンサーの松尾翠（42）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫で元JRA騎手（現在は調教師）の福永祐一氏（49）と休日を満喫する“デート”ショットを披露した。
【動画】「ほわほわ優しいエネルギー」京都での街歩き“デート”ショットを披露した松尾翠＆福永祐一夫妻
松尾アナは「たまのお休み。植物をチェックしながら少し街歩き。（わたしが） ああ、植物熱がふつふつと。（わたしが）やり始めると止まらないからなーなやむわーー」などとつづり、スマホを片手に仲むつまじい様子を見せる鏡越しの2ショットや、訪れたスポットの写真などをまとめたコラージュ動画をアップ。
フォロワーからは「かわいい お二人ともほわほわ優しいエネルギーで良き休日ですね」「お二人のゆったりモードに癒されました〜」「翠さんと祐一さん、素敵過ぎます 祐一さん優しい顔してる」「仲良しですねー」「いつ拝見しても素敵なご夫婦ですね 今日も笑顔多めの午後をお過ごしください」などのコメントが寄せられている。
2人は2013年3月に婚約を発表し、同年8月に結婚。松尾アナは夫のサポートに専念するために京都に活動拠点を移し、14年3月に長女を出産。18年6月に第2子次女を出産、20年1月に第3子長男を出産している。
【動画】「ほわほわ優しいエネルギー」京都での街歩き“デート”ショットを披露した松尾翠＆福永祐一夫妻
松尾アナは「たまのお休み。植物をチェックしながら少し街歩き。（わたしが） ああ、植物熱がふつふつと。（わたしが）やり始めると止まらないからなーなやむわーー」などとつづり、スマホを片手に仲むつまじい様子を見せる鏡越しの2ショットや、訪れたスポットの写真などをまとめたコラージュ動画をアップ。
2人は2013年3月に婚約を発表し、同年8月に結婚。松尾アナは夫のサポートに専念するために京都に活動拠点を移し、14年3月に長女を出産。18年6月に第2子次女を出産、20年1月に第3子長男を出産している。