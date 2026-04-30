【ゴルフあるある】同伴者で一番嫌われる「遅いヤツ」！スロープレーヤーにペースを乱されないためのメンタル術

ゴルフ仲間の中で最も嫌がられる存在、それは「プレーが遅い人」ではないでしょうか。

打つ前のルーティンが長かったり、無駄な動きが多かったりと、一緒に回っているとどうしてもイライラしてしまいますよね。

今回は、人気マンガ『ゴルフは気持ち』第4話のエピソードから、スロープレーヤーに遭遇した際のメンタルコントロール術を解説します。

ゴルフ仲間で一番嫌われるのは「プレーが遅い人」

ゴルフにおいて、プレーそのものの技術よりも、打つ前の手順に手間がかかる「遅いヤツ」は、一緒に回る人にとって精神衛生上よくありません。

スウィングするまでの時間が長すぎると、待っている側は「早く打て！」と心の中で叫びたくなり、無意識のうちにストレスを溜め込んでしまいます。

イライラは禁物！スロープレーヤーの罠

同伴者の遅いプレーに対してイライラしてしまうと、結果的に自分のスウィングのリズムまで崩れてしまいます。

マンガ内でも、プレーが遅い上に同伴者を煽るような態度をとる相手に対し、主人公が怒りでペースを乱され、ミスショットを連発してしまう様子が描かれています。

相手の遅延行為に感情を揺さぶられることこそが、最大の罠なのです。

自分のペースを守り抜くための対策とは？

ゴルフにおいて「一番影響を受けるのは同伴者」と言われます。

相手が遅ければ遅いほど、無意識に自分のペースを早めてしまいがちです。

このような相手に対しては、怒るのではなく、「自分のペースで事を運ぶ」ことに集中することが重要です。

相手のペースに巻き込まれず、いかに自分自身のゴルフに徹するかが、スコアをまとめる鍵となります。

【まとめ】

スロープレーヤーと一緒に回る日は、まさにメンタルトレーニングの日。

イライラを抑え、自分のリズムを崩さないことを第一の目標にしてラウンドしてみましょう。