【バイタルエリアの仕事人】vol.63 泉柊椰｜いずれプレミアリーグでプレーしたい。上を目指したいし、日本代表にも入りたい
攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第63回は、RB大宮アルディージャのMF泉柊椰だ。 前編では、バイタルエリアへの考え方や、神戸・山形での日々、大宮での１・２年目などを語ってもらった。後編では、現在地と未来図に迫る。まずは、ドリブラーとしての意識の変化と、今季ここまでチーム最多の８ゴールをマークできている要因を訊いた。――◆――◆―― ドリブル自体はスピードもついてきました。フィジカル的にも体重を５キロ増やしましたし、出力がどんどん出るようにはなってきています。
でも、今はドリブルだけではなく色んな引き出しをプラスして、そのなかでどう自分の武器を出すかだと思っています。海外基準で考えるなら、アタッカーはどこを見ても守備をした上でストロングを出す時代に入ってきていると思います。ただ、ドリブルで剥がすだけだと消えていくのかなとすごく感じています。 大宮での１年目、２年目はプレーしていて、“数字が返って来ない”感覚でした。例えばシュート数が多いのに得点に繋がらなかったり、ドリブルで剥がしても、最後のクオリティでアシストを逃したりなどが結構多かったですね。なので、今年はより結果にこだわって、ゴール前でクオリティを出して、かつ大胆にということはトライしています。 そのなかで、宮さん（宮沢悠生監督）のシステム上、ただ外側で待っているだけではなくて内側でプレーする機会がより増えて、シュートチャンスも多くなったので、色んな形から得点できています。 自分が決定機を逃さなかったり、バイタルエリアで仕事することでチームが勝つ、それぐらい重要な役割を与えられていると思っています。チームがどうとか、個人がどうとかより、「チームの結果に繋がるなら、失敗してもトライする」という感覚はあります。
海外挑戦を視野に入れる泉は、結果へのこだわりをより強めている。原点にあるのが、神戸で過ごした半年間で得た高い基準だ。現在、その意識を大宮で体現しつつある。――◆――◆―― 海外挑戦はもちろん意識しています。１年目で感じたJ１の基準は、年数が増えるにつれて確実に上がっています。日本サッカーのレベルがかなり高くなっているなかで、自分がどうやって活躍して海外に行くかは常に見据えています。そのために結果を残さないとより上には行けないと感じながらプレーしているのが、数字に繋がっていると思います。
山形でも大宮でもプレーしましたが、神戸は要求のレベルが全然違いますね。クロス１個、パス１個、ドリブルで剥がすのも。チーム全体が１点を取るためにどう動くかとか、本当に細かいところにこだわっています。 もう自分は若くないので、より上に行きたいとなると、かなり焦りがあります。正直、他の選手に、アドバイスできる余裕もないですけど、自分が点を取るため、ゴール前で結果を残すために味方に自分のやりたいことを伝えています。「自分の受けたいボールはどうなのか」「どこでプレーしたいのか」など、細かくこだわるのが大事だと思っていて、今季はより要求という面でしっかり意思表示するようにしています。
やはり目指すのは“本場”。夢の舞台に辿り着くためにも、まずは日本で爪痕を残し続けなければならない。明確なビジョンを胸に、泉は一歩ずつ歩みを進めている。――◆――◆―― サッカーをやっている以上は、やっぱり上を目指したいし、日本代表にも入りたいです。自分のプレーはボールを持った時にドキドキ・ワクワクしてもらうもので、それが得点に繋がったらより大歓声になると思っています。それを大宮だけじゃなくて世界で、ヨーロッパでやりたいです。
明確な目標として、いずれプレミアリーグでプレーしたいので、そのためにリオン（今年１月に大宮からオランダ１部のAZへ移籍した市原吏音）がプレーしているオランダなどを経由して、ステップアップを短い年数でやっていかないといけないと思っています。 オランダは特徴のあるウインガーの選手が多いですし…あとはチャンピオンシップ（イングランド２部）で活躍して、昇格すればプレミアでプレーできるので、そこも目標です。 海外に行くなら、自分は助っ人として行くことになるので、地元のヨーロッパの選手に自分の武器のドリブルで負けたら、絶対に使われないと思います。１対１、１対２ぐらい剥がせないと現地でインパクトに残らないのかなと思います。 百年構想リーグの目標としては、キャリアでまだ10点は行ってないので、そこを目指したいです。半年で10点を取れれば、かなりインパクトも残ると思います。そのなかで、バイタルエリアでドリブルもできるし、パスもできるし、ゴールも狙えるようになれば本当に武器になるので、細かいところにこだわってやっていきたいです。※このシリーズ了取材・構成●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
でも、今はドリブルだけではなく色んな引き出しをプラスして、そのなかでどう自分の武器を出すかだと思っています。海外基準で考えるなら、アタッカーはどこを見ても守備をした上でストロングを出す時代に入ってきていると思います。ただ、ドリブルで剥がすだけだと消えていくのかなとすごく感じています。 大宮での１年目、２年目はプレーしていて、“数字が返って来ない”感覚でした。例えばシュート数が多いのに得点に繋がらなかったり、ドリブルで剥がしても、最後のクオリティでアシストを逃したりなどが結構多かったですね。なので、今年はより結果にこだわって、ゴール前でクオリティを出して、かつ大胆にということはトライしています。 そのなかで、宮さん（宮沢悠生監督）のシステム上、ただ外側で待っているだけではなくて内側でプレーする機会がより増えて、シュートチャンスも多くなったので、色んな形から得点できています。 自分が決定機を逃さなかったり、バイタルエリアで仕事することでチームが勝つ、それぐらい重要な役割を与えられていると思っています。チームがどうとか、個人がどうとかより、「チームの結果に繋がるなら、失敗してもトライする」という感覚はあります。
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海外挑戦を視野に入れる泉は、結果へのこだわりをより強めている。原点にあるのが、神戸で過ごした半年間で得た高い基準だ。現在、その意識を大宮で体現しつつある。――◆――◆―― 海外挑戦はもちろん意識しています。１年目で感じたJ１の基準は、年数が増えるにつれて確実に上がっています。日本サッカーのレベルがかなり高くなっているなかで、自分がどうやって活躍して海外に行くかは常に見据えています。そのために結果を残さないとより上には行けないと感じながらプレーしているのが、数字に繋がっていると思います。
山形でも大宮でもプレーしましたが、神戸は要求のレベルが全然違いますね。クロス１個、パス１個、ドリブルで剥がすのも。チーム全体が１点を取るためにどう動くかとか、本当に細かいところにこだわっています。 もう自分は若くないので、より上に行きたいとなると、かなり焦りがあります。正直、他の選手に、アドバイスできる余裕もないですけど、自分が点を取るため、ゴール前で結果を残すために味方に自分のやりたいことを伝えています。「自分の受けたいボールはどうなのか」「どこでプレーしたいのか」など、細かくこだわるのが大事だと思っていて、今季はより要求という面でしっかり意思表示するようにしています。
やはり目指すのは“本場”。夢の舞台に辿り着くためにも、まずは日本で爪痕を残し続けなければならない。明確なビジョンを胸に、泉は一歩ずつ歩みを進めている。――◆――◆―― サッカーをやっている以上は、やっぱり上を目指したいし、日本代表にも入りたいです。自分のプレーはボールを持った時にドキドキ・ワクワクしてもらうもので、それが得点に繋がったらより大歓声になると思っています。それを大宮だけじゃなくて世界で、ヨーロッパでやりたいです。
明確な目標として、いずれプレミアリーグでプレーしたいので、そのためにリオン（今年１月に大宮からオランダ１部のAZへ移籍した市原吏音）がプレーしているオランダなどを経由して、ステップアップを短い年数でやっていかないといけないと思っています。 オランダは特徴のあるウインガーの選手が多いですし…あとはチャンピオンシップ（イングランド２部）で活躍して、昇格すればプレミアでプレーできるので、そこも目標です。 海外に行くなら、自分は助っ人として行くことになるので、地元のヨーロッパの選手に自分の武器のドリブルで負けたら、絶対に使われないと思います。１対１、１対２ぐらい剥がせないと現地でインパクトに残らないのかなと思います。 百年構想リーグの目標としては、キャリアでまだ10点は行ってないので、そこを目指したいです。半年で10点を取れれば、かなりインパクトも残ると思います。そのなかで、バイタルエリアでドリブルもできるし、パスもできるし、ゴールも狙えるようになれば本当に武器になるので、細かいところにこだわってやっていきたいです。※このシリーズ了取材・構成●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）