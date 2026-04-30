2026年4月17日、DIY系YouTuberのポレポレDIYチャンネルが自身のYouTubeチャンネルを更新。200万円で購入したことを発表していた、東北某所のシャッター街に佇む廃墟ビルのリノベーションを進める動画を公開した。

（関連：【画像あり】「かなり貴重」「絶対価値あり」DIY系YouTuberが廃墟から発掘した“お宝”の数々）

ポレポレDIYチャンネルは格安物件を購入し、DIYで驚きのリノベーションを施し、家をよみがえらせる様子を動画として伝えている人気チャンネル。テンポのいいナレーションも好評で、2026年4月現在のチャンネル登録者数は44.6万人にのぼる。

今回は、残置物の処理をしていくようだ。最初に片付けていく場所はキッチン。大きな食器棚がいくつかあり、棚のなかには大量の食器が眠っていた。ポレポレは高級感のある食器を見て「気品を感じる」「覇気がある」とコメント。食器を出し、棚を分解したあとは、冷蔵庫などを運び出し、キッチンの片付けはひと段落。次は階段脇の棚を片付けていく。そこには1970年代の雑誌など、年代物のアイテムが並んでいた。

さらに階段下には大きな本棚がいくつも置いてあり、引き続き本を取り出していくことに。本棚には雑誌だけではなく漫画なども置いてあり、『巨人の星』が連載されていた時代の『週刊少年マガジン』や、『鉄腕アトム』『0戦太郎』など、時代を感じる漫画が大量に収納されていた。

今回の動画に視聴者からは「かなり貴重」「絶対価値あり」「需要ありますよ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）